«Ковид-паспорт» споткнулся о СНИЛС. Петербургский айтишник научил поликлиники правильно заполнять анкеты вакцинируемых

Компания по вакцинации петербуржцев от COVID-19 споткнулась об очередную «кочку» - электронный сертификат о прививке стал причиной нервных разборок между врачами и пациентами, которые не смогли получить обещанный документ. IT-эксперт Александр разработал пошаговую инструкцию для правильного оформления электронного сертификата - ею уже пользуются в нескольких петербургских поликлиниках.

Эпопея с ненужным сертификатом

Как обещали в Минздраве, с января 2021 года россияне, сделавшие прививку от коронавируса, могут оформить электронный сертификат вакцинации. Документ отображается в личном кабинете на портале госуслуг. По идее, получить его могут все пользователи с подтвержденным профилем. Но, оказалось, все не так-то просто.

Многие петербуржцы, привившись от коронавируса, из-за недоработки технической системы так и не смогли оформить прививочный сертификат. Они звонят в поликлиники, пишут жалобы в комздрав. Вопрос, зачем вообще нужен сертификат, пока остается за скобками. В самом Минздраве говорят, что документ только подтверждает факт вакцинации, «вопрос применения электронных сертификатов» пока прорабатывается. Эта неопределенность порождает еще большую сумятицу. Люди хотят заполучить сертификат во что бы то ни стало, опасаясь, что в будущем их могут не взять на работу или не выпустить заграницу без «ковид-паспорта».

Эксперту по программному обеспечению Александру понадобился почти месяц переписок с Минздравом и госуслугами, чтобы разобраться в хитросплетениях получения электронного документа. «Закончилась моя эпопея с этим никому пока ненужным сертификатом, - говорит он. - И я наконец-то докопался до истины».

Александр оказался в числе многих горожан, которые не получили электронный документ о вакцинации ни после первой дозы прививки, ни после второй. После долгого диалога на госуслугах, наконец, ответили, что им не пришли данные о первом этапе вакцинации, поэтому электронный дневник сформировать не удалось — уточним, что сначала граждане получают на госуслугах дневник вакцинации, кто-то его добросовестно ведет, кто-то забывает или не хочет этого делать, в любом случае после завершения всего цикла вакцинации приходит уже электронный сертификат вакцинации, который можно распечатать на бумаге.

Всему виной неоднозначные трактовки

- Вы приходите и заполняете все необходимые бумаги (анкету, согласие на прививку), потом вас осматривает врач, и вы идёте на прививку с бумагами, - объясняет Александр уже на своем личном опыте процедуру оформления прививочного сертификата. - Врач прививочного кабинета забирает у вас бумаги, записывает ваши данные в регистрационный журнал, после чего он должен завести на вас карточку в федеральном регистре вакцинированных от COVID-19. Но в официальной инструкции по использованию реестра, а также в подсказке даны неоднозначные трактовки по вводу документов, удостоверяющих личность, и фраза «заполнить не менее одного из документов» врачами-«вакцинаторами» была трактована так, что нужно ввести паспорт, так как это основной документ, а о том, что СНИЛС нужно вводить для привязки данных в госуслугах, никто не знал.

Таким образом у тех, кто прививался в начале января, и у них не был перед первым этапом вакцинации заполнен СНИЛС, дневник так и не появился. Даже при указании СНИЛС на втором этапе, нет никакой гарантии, что госуслуги оформят прививочный документ. Поэтому, уточняет Александр, при создании карточки нового пациента врачам всегда важно сначала заполнить все данные (СНИЛС, паспорт, полис ОМС). Только после ввода всех данных можно делать прививку от COVID-19 и сохранять её в базе.

Впрочем, проблема может быть не только в вводе СНИЛС, по отзывам пациентов, которые смогли проследить путь ввода, СНИЛС был введен сразу и информация корректно отобразилась о первой вакцинации, появился дневник, а о второй вакцинации так ничего нет. Так что вполне допустимо, что данные не уходят в госуслуги и по другим причинам.

Бодание с Минздравом

- Я бодался с ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система здравоохранения) и госуслугами три недели, - рассказывает Александр. - Одни отвечали, что дневник отправили, другие, что проблема на стороне Минздрава. Я поменял тактику, копируя ответы Минздрава прямо в чат госуслуг, а из чата госуслуг обратно в ЕГИСЗ. В итоге после телефонного звонка и пару писем с просьбой о ручной перевыгрузке моих данных, сертификат, наконец, пришел.

Тем временем, в чате «Санкт-Петербург. Вакцинация от коронавируса» в Телеграме горожане делятся своими историями о том, как трудно, подчас невозможно, оформить прививочный сертификат на госуслугах.

- Врачам сейчас очень тяжело, они вообще не знают, как с этим сертификатом быть, а их закидывают вопросами, - говорит Александр. - Я переслал свою информацию комитету по здравоохранению. Специалисты комздрава смогут посоветовать врачам, как правильно заполнять анкету в регистре, чтобы снизить риски по неотправке дневника вакцинации в госуслуги. В общем история, конечно, дикая. Ненужный пока документ создает проблемы и очереди при вакцинации. Районные поликлиники завалены жалобами, а ЕГИСЗ из-за своих внутренних процессов не может сделать простые доработки, чтобы облегчить врачам жизнь.

Подробная инструкция для тех, кто столкнулся с проблемами при оформлении электронного дневника и сертификата вакцинации здесь - telegra.ph/324-01-23-2

Ирина Фигурина