"Как нравится, так и спите": Сомнолог развенчал миф о существовании вредных поз для сна

Вредных поз для сна на самом деле не существует, уверен врач-сомнолог Роман Бузунов. Исключение - индивидуальные противопоказания, например, когда у человека проблемы со здоровьем (астма, апноэ). Эксперт добавил, что чаще всего пациенты сами себе внушают, что какая-то определенная поза для сна вредит их здоровью.

«Сразу можно сказать, что хороших и плохих поз для сна не существует, если нет серьезных болезней, которые приводили бы к вынужденным позам. Например, если у человека болит нога, и он вынужден спать на другом боку или сердечная астма, и пациент вынужден лежать с возвышенным положением изголовья. Еще пример - храп, апноэ, тогда во сне на спине чаще западает язык и происходит больше остановок дыхания. А для здорового человека лучших поз нет. То, что говорят, будто бы на сердце это влияет - полная чушь. Как нравится, так и спите», - пояснил «Агентству городских новостей «Москва» президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Врач добавил, что пациенты часто сами себе внушают, что существует какая-то неправильная поза для сна. Затем, когда человек ложится именно в эту "вредную" позу и начинает прислушиваться к своим ощущениям, то у него действительно начинает болеть бок и сильно стучать сердце. Это как эффект плацебо. «Посмотрите на маленьких детей. Они часто лежат в непонятных позах, голова сильно развернута, и прекрасно при этом спят», - говорит Бузунов.

Доктор медицинских наук, врач-невролог Евгений Соколов считает, что правильные и неправильные позы для сна все же существуют. Так, по словам эксперта, после утреннего пробуждения может болеть голова именно из-за неправильной позы во сне. Врач считает, что идеальная поза для сна - на правом боку, с немного согнутыми руками и ногами, так как она будет наиболее оптимальна для расслабления. К нежелательным позам Соколов отнес сон на животе и спине.

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