Американские ученые: Из-за любви к сладким напиткам можно потерять память

Любовь к сладким напиткам ухудшает способности к обучению и может привести к проблемам с памятью – из-за изменения микробиома кишечника. К такому выводу пришли американские исследователи после серии экспериментов на грызунах.

Увлечение сахаром может влиять на развитие гиппокампа – части мозга, отвечающей за обучение и память. Исследователи Университета Джорджии и Университета Южной Калифорнии выяснили, что ежедневное употребление сахаросодержащих напитков в юности ухудшает способности к обучению и запоминанию информации во взрослом возрасте. Как пишет ScienceDaily, группа ученых также показала, что причиной нарушения памяти при избытке в рационе сахара могут стать изменения в составе бактерий, обитающих в кишечнике.

Исследователи провели серию экспериментов на молодых крысах. Они давали одним грызунам обычную пищу, а другим добавляли подслащенную воду. В результате они заметили, что у крыс-"сладкоежек" по сравнению с другими нарушилась эпизодическая память, которая зависит от работы гиппокампа – животные не могли запомнить контекст, в котором раньше видели знакомый объект. Кроме того, потребление сахара привело у них к серьезному повышению в кишечнике уровня Parabacteroides (род бактерий), что само по себе повлияло на мозг и вызвало когнитивный дефицит. Теперь ученые хотят выяснить, каким образом сигнал от кишечника передается мозгу.

«Определение того, как бактерии в кишечнике влияют на развитие мозга, расскажет нам о том, какая внутренняя среда нужна мозгу для здорового роста», - сказала Эмили Ноубл, одна из авторов работы.

© Доктор Питер