Реабилитолог: Перенесшим ковид нельзя лететь в жаркие страны, а горы лучше обходить

После ковида лучше воздержаться от отдыха в теплых странах - жара дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может спровоцировать образование тромбов, пояснила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова. Отпуск в горах также может негативно отразиться на здоровье, поэтому лучше проконсультироваться у врача.

Полеты в жаркие страны не рекомендованы людям, перенесшим коронавирусную инфекцию. "Невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система. Важно еще учитывать нагрузку, которая будет связана с перелетом и акклиматизацией, есть очень большой риск получить тромбоз где-нибудь на острове Бали", - рассказала "Известиям" главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова.

Помимо этого, эксперт советует отказаться от отдыха в горах, так как там разреженная атмосфера и пониженное давление, что тоже может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Перед отпуском Иванова советует проконсультироваться с лечащим врачом - специалист даст рекомендации, где лучше всего провести отпуск.

Галина Иванова советует после реабилитации посетить Крым, Приуралье, сибирские курорты — места, где растут сосна, ель. "Хвойные" курорты есть даже в Подмосковье, добавила реабилитолог.