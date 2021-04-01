Реабилитолог: Перенесшим ковид нельзя лететь в жаркие страны, а горы лучше обходить

Реабилитолог: Перенесшим ковид нельзя лететь в жаркие страны, а горы лучше обходить12:16, 01.04.2021 / Верcия для печати / 3 комментария
После ковида лучше воздержаться от отдыха в теплых странах - жара дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может спровоцировать образование тромбов, пояснила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова. Отпуск в горах также может негативно отразиться на здоровье, поэтому лучше проконсультироваться у врача.
Полеты в жаркие страны не рекомендованы людям, перенесшим коронавирусную инфекцию. "Невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система. Важно еще учитывать нагрузку, которая будет связана с перелетом и акклиматизацией, есть очень большой риск получить тромбоз где-нибудь на острове Бали", - рассказала "Известиям" главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова.
Помимо этого, эксперт советует отказаться от отдыха в горах, так как там разреженная атмосфера и пониженное давление, что тоже может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Перед отпуском Иванова советует проконсультироваться с лечащим врачом - специалист даст рекомендации, где лучше всего провести отпуск.
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Галина Иванова советует после реабилитации посетить Крым, Приуралье, сибирские курорты — места, где растут сосна, ель. "Хвойные" курорты есть даже в Подмосковье, добавила реабилитолог.
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3 комментария Оставить комментарий
Вот опять статья из серии "эксперт советует" и "невозможно гарантировать". Может так оно и есть. А может нет. Опять медицина авторитетов.
Где научные исследования? Где статистика? Где расчеты вероятностей захворать для людей с тем или иным анамнезом?
Научные исследования денег стоят. А выковыривание из носа подобными экспертами -бесплатно.
ТОлько в россии отдыхать царь велел