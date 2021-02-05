Врачи вырастили женщине печень, чтобы удалить ее часть

Пациентка с раком толстой кишки и множественными метастазами в печени за два года прошла несколько курсов химиотерапии и перенесла операцию, прежде чем получила реальный шанс на выздоровление. Для спасения пациентки врачи использовали новую методику - женщине специально увеличили здоровую часть печени, чтобы удалить часть пораженной.

"Это очень перспективная жизнеспасающая методика, - рассказал Лев Кардапольцев, завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловской областной клинической больницы №1. - Раньше таких больных не брали на операции. И для нас это шаг вперёд. Теперь, если у пациента не поражена хотя бы часть печени, мы можем дать ей возможность вырасти и затем прооперировать".

Пациентка с диагнозом "рак кишечника" и множественными метастазами в печени, в 2019 году перенесла операцию по удалению части толстой кишки и части печени, потом прошла несколько курсов химиотерапии. Затем врачи собирались удалить пораженную метастазами правую долю печени женщины. Проблема была в том, что объем здоровой левой доли был очень невелик - всего 20% от первоначального, а должен быть не менее 25%. С учётом этого и было принято решение вырастить здоровую часть печени. Это удалось сделать, применив методику эмболизации (закупорки) правой ветви воротной вены, по которой поступает кровь. В результате печень увеличилась почти на 10%.

«Мы смогли относительно безопасно для пациентки провести операцию по резекции (удалению) правой доли печени. И хотя она была достаточно сложной, в итоге нам удалось добиться того, что опухолевых очагов в организме не осталось. А проведя КТ через неделю после вмешательства, мы увидели, что здоровая левая доля увеличилась ещё больше», – сообщил заведующий первым хирургическим отделением СОКБ №1 Олег Орлов.