Лекарства есть, но получить их нельзя. Петербуржцы с редкими заболеваниями ждут обещанных жизненно важных лекарств

Петербуржцы с редкими заболеваниями наконец смогут получить долгожданные препараты, закупленные Минздравом по госпрограмме «14 высокозатратных нозологий». Лекарства были на складе, но из-за «бумажных» формальностей выдавать их не могли. Как стало известно «Доктору Питеру», комитет имущественных отношений сегодня, 25 марта, получил от Минздрава копии необходимых документов. Это значит, что скоро препараты отправят в аптеки.

С льготными лекарственным обеспечением петербуржцев сложилась «оригинальная» ситуация — лекарства закуплены, есть на складе, но пациентам их не выдают. Речь о дорогостоящих препаратах для лечения редких заболеваний, которые закупаются за счет федерального бюджета по программе «14 высокозатратных нозологий». «Доктор Питер» выяснял, что происходит.

Всероссийский союз пациентов направил письмо на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Петербурга Александра Беглова. В нем общественники пишут, что с начала года петербуржцы с заболеваниями, включенными в так называемый список 14 высокозатратных нозологий, не могут получить жизненно важные препараты, хотя на складах они есть. Как рассказали «Доктору Питеру» петербургские общественники, глобального кризиса пока нет, но с дефицитом поочередно сталкиваются то одни, то другие пациенты. Так, по словам директора Организации помощи больным муковисцидозом в Петербурге Юлии Зайцевой, пациенты с этим заболеванием испытали трудности в конце прошлого года.

- Препарат лежал на складе, но получить мы его не могли, - сказала Юлия Зайцева «Доктору Питеру». - Сейчас дефицита нет.

А около 400 петербуржцев с гемофилией до сих пор не могут получить так называемые «факторы свертываемости крови» - по некоторым данным, эти препараты поступили в город еще в январе. По словам Дмитрия Чистякова, председателя петербургского Общества больных гемофилией, вопросы с обеспечением лекарствами приходится решать буквально в ручном режиме — звонить, просить, напоминать. «По-человечески все нормально реагируют, помогают как могут», - добавляет он.

Страдающие рассеянным склерозом тоже в ожидании лекарственного дефицита. По словам Марии Шумилиной, заведующей поликлиническим отделением Городского Центра рассеянного склероза, имеющегося препарата натализумаб хватит пациентам только на одну инфузию в марте, а новой поставки нет даже на фармбазе. Между тем, вводить лекарство надо раз в 4-6 недель.

- Конечно, беспокойство есть — это серьезная терапия, которая не должна прерываться. Перерывы могут привести к жизнеугрожающим последствиям, - говорит Мария Шумилина. - По всем остальным препаратам тоже есть затруднения, но они на сегодня решаемы.

Дорогостоящие лекарства по госпрограмме «14 ВЗН» централизованно закупаются Минздравом и распределяются по регионам. За последние несколько лет список включенных в этот список заболеваний увеличился вдвое. Сейчас по этой программе лекарствами обеспечивают пациентов с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом ‎I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, а также для пациентов после трансплантации органов и (или) тканей.

Как объясняют общественники, причина сложившейся ситуации - в необходимости жестко соблюдать правила документооборота, прописанные в постановлении правительства РФ № 1416. Оно было принято еще в 2018-м, но «вспомнили» о нем недавно. Раньше якобы вопрос с выдачей закупленных лекарств решался проще и оперативнее, но теперь появились новые вводные. Это и заработавшая система маркировки лекарств (по уникальному коду на упаковке можно проследить весь путь движения лекарства), и дефицит средств в «медицинском» бюджете страны из-за пандемии, а значит попытки более жесткого контроля за расходованием бюджетных денег. По словам источника «Доктора Питера», могла повлиять и проверка Петербурга федеральным Казначейством в конце прошлого года - якобы были выявлены проблемы с документооборотом, теперь все "сделали оргвыводы" и действуют четко в рамках федерального законодательства.

Но дело не в конкретном регионе, уверены общественники.

- Проблема носит федеральный характер и ее надо решать системно, - считает Дмитрий Чистяков. - В других регионах тоже постепенно начинаются похожие трудности. Просто Петербург «выстрелил» первым, в том числе и потому, что здесь большая популяция тяжелых пациентов. Надо поднимать вопрос перехода на электронный документооборот, упрощать процедуру выпуска разрешительных актов на выдачу дорогостоящих препаратов. Я посчитал, что, согласно постановлению правительства, от момента поставки лекарства в регион до момента выпуска разрешительного акта Минздрава и начала реального отпуска препарата может пройти 27 рабочих дней! Фактически полтора месяца. При этом сейчас из одного ведомства в другое «гоняют» оригиналы бумажных документов.

В этой истории есть еще одна немаловажная деталь. Как в феврале писал «Доктор Питер», скоро должен появиться новый оператор централизованных закупок вакцин и лекарств, в том числе для пациентов с редкими тяжелыми заболеваниями. Вместо Минздрава ими будет заниматься Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения. Он же будет распределять препараты по регионам. Распоряжение о создании нового центра премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще осенью прошлого года.

В начале следующей недели

«Доктор Питер» обратился за комментарием в комитет по здравоохранению. Там сообщили, что лекарства поступили на склад Петербурга, но выдать их пока не могут - чиновники ссылаются на положения того самого постановления правительства № 1416.

«Товар принят на ответственное хранение уполномоченной организацией комитета по здравоохранению. Согласно пункту 11 правил организации обеспечения лекарственными препаратами указанных категорий граждан Министерство здравоохранения в течение 5 рабочих дней со дня издания распорядительного акта, направляет в уполномоченные органы извещение о поставке лекарственных препаратов и акт приема-передачи, подписанные указанным министерством. Комитет имущественных отношений, как уполномоченный орган исполнительной власти, передает лекарственные препараты в оперативное управление (т.е. в собственность) уполномоченной организации комитета по здравоохранению. Передача в оперативное управление Санкт-Петербургу лекарственных препаратов возможна после поступления из Министерства здравоохранения актов приема-передачи имущества, приобретенного по централизованным закупкам за счет средств федерального бюджета в соответствии с государственным контрактом», - написано в ответе комздрава.

По информации комитета имущественных отношений, копии необходимых документов были направлены в адрес КИО сегодня, 25 марта. В начале следующей недели все необходимые юридические формальности по передаче лекарств в оперативное управление Медицинскому информационно-аналитическому центру (МИАЦ) обещают завершить.

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