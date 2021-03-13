Поднимите мне веки. Чем опасен популярный самомассаж лица и как не поплатиться красотой, разъяснила петербургский косметолог

В Интернете можно найти много сайтов с описаниями техник самомассажа лица и шеи против отечности и морщин, которые легко можно применить в домашних условиях. Методики пользуются у женщин, да и мужчин тоже, огромной популярностью. Их авторы уверяют, уже после нескольких процедур вы увидите невероятный эффект и помолодеете. Как не переусердствовать с самомассажем и есть ли противопоказания для таких процедур, "Доктору Питеру" рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

В косметологии профессиональный массаж лица входит в топ рейтинга самых популярных процедур, несмотря на широкое распространение инъекционных и аппаратных методов омоложения.

Применяют техники самомассажа и в домашних условиях. В Сети можно найти огромное количество описаний методик - как правильно "подниматьв веки", убирать "кольца Венеры", разглаживать мимические морщины и "эти ужасные носогубки".

Профессиональные косметологи подтверждают, что самомассаж в домашних условиях и правда очень полезен - он реально оказывает благотворное влияние, но оговариваются - делать его нужно, соблюдая определенные правила.

- Во-первых, для достижения видимых результатов, рекомендуется несколько сеансов массажа, - говорит врач-дерматолог, косметолог Городского КВД Елена Мошкова. - Во-вторых, выполняться он должен четко по определенным массажным линиям. Это предотвращает перерастяжение кожи. Регулярным неправильным воздействием мы можем получить обратный эффект, поплатиться своей красотой.

Врач отмечает, что только при корректном выполнении самомассажа обеспечивается правильный лимфодренаж, и как следствие - уходит отечность с лица. Но - только в том случае, если у "пациента" нет почечной патологии. Косметолог также призывает не увлекаться, массируя шею и лицо, и не надавливать на кожу слишком сильно.

- Очень жесткие массажные движения, особенно без правильно подобраных косметических средств, могут привести не к разминанию мышц, а к избыточному перерастяжению кожи, плюс оставлять кровоподтеки. Хотя некоторые методики массажа это допускают и данное явление может быть нормой, - говорит Елена Мошкова.

Косметические средства для домашнего массажа нужно выбирать тщательно, отмечает врач.

- Они должны обеспечивать необходимое скольжение, быть некомедогенными (не закупоривать поры), гипоаллергенными, - рекомендует врач-дерматолог, косметолог. - Есть способы выполнения массажа и самомассажа по тальку или детской присыпке.

Противопоказания для массажа лица и шеи, по словам врача - любые высыпания на коже.

- Не стоит использовать маслянистые контактные среды, например, при себорейном дерматите кожи лица - это может спровоцировать обострение, - говорит врач.

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