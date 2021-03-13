Поднимите мне веки. Чем опасен популярный самомассаж лица и как не поплатиться красотой, разъяснила петербургский косметолог

Поднимите мне веки. Чем опасен популярный самомассаж лица и как не поплатиться красотой, разъяснила петербургский косметолог12:50, 19.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
В Интернете можно найти много сайтов с описаниями техник самомассажа лица и шеи против отечности и морщин, которые легко можно применить в домашних условиях. Методики пользуются у женщин, да и мужчин тоже, огромной популярностью. Их авторы уверяют, уже после нескольких процедур вы увидите невероятный эффект и помолодеете. Как не переусердствовать с самомассажем и есть ли противопоказания для таких процедур, "Доктору Питеру" рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.
В косметологии профессиональный массаж лица входит в топ рейтинга самых популярных процедур, несмотря на широкое распространение инъекционных и аппаратных методов омоложения.
Применяют техники самомассажа и в домашних условиях. В Сети можно найти огромное количество описаний методик - как правильно "подниматьв веки", убирать "кольца Венеры", разглаживать мимические морщины и "эти ужасные носогубки".
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Профессиональные косметологи подтверждают, что самомассаж в домашних условиях и правда очень полезен - он реально оказывает благотворное влияние, но оговариваются - делать его нужно, соблюдая определенные правила.
- Во-первых, для достижения видимых результатов, рекомендуется несколько сеансов массажа, - говорит врач-дерматолог, косметолог Городского КВД Елена Мошкова. - Во-вторых, выполняться он должен четко по определенным массажным линиям. Это предотвращает перерастяжение кожи. Регулярным неправильным воздействием мы можем получить обратный эффект, поплатиться своей красотой.
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Врач отмечает, что только при корректном выполнении самомассажа обеспечивается правильный лимфодренаж, и как следствие - уходит отечность с лица. Но - только в том случае, если у "пациента" нет почечной патологии. Косметолог также призывает не увлекаться, массируя шею и лицо, и не надавливать на кожу слишком сильно.
- Очень жесткие массажные движения, особенно без правильно подобраных косметических средств, могут привести не к разминанию мышц, а к избыточному перерастяжению кожи, плюс оставлять кровоподтеки. Хотя некоторые методики массажа это допускают и данное явление может быть нормой, - говорит Елена Мошкова.
Косметические средства для домашнего массажа нужно выбирать тщательно, отмечает врач.
- Они должны обеспечивать необходимое скольжение, быть некомедогенными (не закупоривать поры), гипоаллергенными, - рекомендует врач-дерматолог, косметолог. - Есть способы выполнения массажа и самомассажа по тальку или детской присыпке.
Противопоказания для массажа лица и шеи, по словам врача - любые высыпания на коже.
- Не стоит использовать маслянистые контактные среды, например, при себорейном дерматите кожи лица - это может спровоцировать обострение, - говорит врач.
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