Паническая атака или сердечный приступ? Врач объяснил, как их отличить

Паническая атака или сердечный приступ? Врач объяснил, как их отличить18:56, 20.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Симптомы панической атаки и сердечного приступа могут быть похожи, но есть способы отличить эти состояния. О них рассказал американский кардиолог.
Сердечный приступ и паническая атака могут быть очень похожи по симптомам, но есть способ, который поможет разобраться, что именно с вами происходит. О нем рассказал кардиолог из США Раджеш Дейв.
Если резко и сильно забилось и заболело сердце, закружилась голова и вы вспотели, почувствов необъяснимый страх, то это может быть симптомами как панической атаки, так и сердечного приступа. Но продолжительность их разная.
При панической атаке недомогание проходит уже минут через 20, а симптомы сердечного приступа сохраняются до тех пор, пока человек не получит неотложную помощь, пояснил специалист, сообщает Medical Xpress.
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Еще одно важное различие - за несколько дней до сердечного приступа, как правило, человек чувствует тревожные "звоночки" - неожиданую боль в сердце, тахикардию и другие предупреждающие симптомы.
Происходит инфаркт зачастую во время физической активности, а вот панические атаки появляются из-за отсутствия активной нагрузки. Они могут быть вызваны каким-либо триггером, например, плохими новостями.
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