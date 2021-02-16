Паническая атака или сердечный приступ? Врач объяснил, как их отличить

Симптомы панической атаки и сердечного приступа могут быть похожи, но есть способы отличить эти состояния. О них рассказал американский кардиолог.

Сердечный приступ и паническая атака могут быть очень похожи по симптомам, но есть способ, который поможет разобраться, что именно с вами происходит. О нем рассказал кардиолог из США Раджеш Дейв.

Если резко и сильно забилось и заболело сердце, закружилась голова и вы вспотели, почувствов необъяснимый страх, то это может быть симптомами как панической атаки, так и сердечного приступа. Но продолжительность их разная.

При панической атаке недомогание проходит уже минут через 20, а симптомы сердечного приступа сохраняются до тех пор, пока человек не получит неотложную помощь, пояснил специалист, сообщает Medical Xpress .

Еще одно важное различие - за несколько дней до сердечного приступа, как правило, человек чувствует тревожные "звоночки" - неожиданую боль в сердце, тахикардию и другие предупреждающие симптомы.

Происходит инфаркт зачастую во время физической активности, а вот панические атаки появляются из-за отсутствия активной нагрузки. Они могут быть вызваны каким-либо триггером, например, плохими новостями.