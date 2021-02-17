"Быть врачом — великая привилегия". В 99 лет умер создатель дефибриллятора и нобелевский лауреат Бернард Лаун

В США в возрасте 99 лет скончался изобретатель первого эффективного дефибриллятора Бернард Лаун. Вспоминаем историю жизни знаменитого кардиолога, написавшего множество книг и получившего Нобелевскую премию мира.

Кардиолог, известный изобретением дефибриллятора, лауреат Нобелевской премии мира 1985 года Бернард Лаун умер в возрасте 99 лет у себя дома в Честнат Хилл в штате Массачусетс, пишет газета New York Times.

Внучка Ариэль Лаун Левитон рассказала, что ученый заболел пневмонией. Осложнения привели к застойной сердечной недостаточности.

Бернард Лаун родился 7 июня 1921 года в Литве. В 1935 году семья эмигрировала в США.

В 1962 году Лаун разработал новый метод коррекции аномального сердечного ритма, названного фибрилляцией. Его открытия помогли сделать возможными операции на открытом сердце.

"Эти открытия спасли многие тысячи жизней, положили начало созданию отделений интенсивной терапии для больных с острой коронарной недостаточностью и обеспечили глобальный прорыв в хирургии сердца, включая шунтирование закупоренных коронарных артерий", - так говорил Лаун о своем изобретении.

В 1985 году созданное Бернардом Лауном вместе с академиком Евгением Чазовым международное движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" было удостоено Нобелевской премии мира.

В 1988 году Лаун основал международную некоммерческую организацию, снабжающую актуальной медицинской информацией врачей в развивающихся странах с помощью электронных технологий.

Он - автор нескольких книг и более пятисот статей, опубликованных в крупнейших медицинских журналах мира. Одна из самых знаменитых книг Лауна - "Утерянное искусство врачевания".

Вот несколько цитат из нее.

"Я считаю, что быть врачом - великая привилегия... Врач - это зритель, смотрящий на завораживающую панораму событий, отражающих социальные и культурные события эпохи. Я часто испытывал чувство вины перед пациентами, которым уже нельзя было помочь. Редко кому позволено так глубоко заглянуть в жизнь другого человека. Но при этом нет большей радости, чем помочь ему сохранить и продлить жизнь".

"В течение многих лет я собирал медицинские данные. В конце рабочего дня я частенько делал записи о наблюдениях за своими пациентами. Записывая их жалобы, я постепенно понял, что наибольший интерес для меня представляет именно уникальность каждого пациента".

"Я абсолютно убежден, что, если обращать внимание не только на основные жалобы пациентов, можно гораздо эффективнее, быстрее и с меньшими затратами докопаться до истинных причин многих проблем".