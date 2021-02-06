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Фонтанка.ру
Онкология

Ученые США установили, что трансплантация фекальной микробиоты может помочь в борьбе с раком

16:33, 06.02.2021   / 1 комментарий ↓
Ученые из США нашли способ преодолеть устойчивость к иммунотерапии у пациентов с меланомой. Трансплантация фекальной микробиоты делает пациентов, нереагировавших раньше на лечение, более восприимчивыми к иммунотерапии.

pixabay.com
pixabay.com

Ученые из США провели эксперимент: они собрали образцы фекалий у пациентов с меланомой, которые хорошо реагировали на иммунотерапию, предварительно проверив в образцах содержание микробов. После этого исследователи с помощью колоноскопии пересадили эти образцы 15 пациентам с таким же диагнозом, которые были устойчивы к иммунотерапии. После трансплантации всем участникам эксперимента назначили такую же терапию. В результате эксперимента у 6 из 15 пациентов ученые зафиксировали уменьшение опухоли и даже ремиссию заболевания. О результатах исследования со ссылкой на публикацию в журнале Science сообщают Национальные институты здоровья США. 

Ученые также отмечают, что один из этих пациентов продемонстрировал постоянный частичный ответ на терапию в течение двух лет и все еще находится под наблюдением исследователей. Четыре других пациента пока получают лечение, больше года у них не прогрессирует заболевание. 

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“Наше исследование одним из первых продемонстрировало, что изменение состава микробиома кишечника может улучшить ответ на иммунотерапию. Полученные данные подтверждают концепцию, что микробиом кишечника может быть терапевтической мишенью при раке”, - прокомментировал  эксперимент соруководитель исследования Джорджо Тринчиери. 

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