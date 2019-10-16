В НМИЦ онкологии создали эффективную вакцину от рака почки и меланомы

Экспериментальное лечение вакциной из собственных опухолевых клеток пациентов с меланомой и раком почки III-IV стадий дало возможность 25,1% из них прожить 5 лет и больше. Эффективность – выше, чем у новых иммунопрепаратов. Об исследовании и о том, почему такое лечение не входит в клиническую практику, «Доктору Питеру» рассказали в НМИЦ онкологии им. Петрова.

Вакцину на основе собственных (аутологичных) опухолевых клеток пациента, модифицированных геном tag7/PGRP-S, создали НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова и Института биологии гена Российской академии наук. Работа над проектом велась в рамках гранта правительства Москвы в 2001-2009 годах. В то время современных иммуноонкологических препаратов, которые сегодня перевернули представление о лечении рака, еще не существовало. Онкологи не верили, что можно «разбудить» противоопухолевый иммунитет, помочь ему обнаружить и уничтожить раковые клетки.

Пациентам с меланомой и раком почки тогда могли предложить только хирургическое лечение, системного лекарственного лечения в адъювантном (послеоперационном, поддерживающем) режиме они не получали - стандартная химиотерапия малоэффективна. То есть эти диагнозы звучали, как приговор.

Группа исследователей из Института биологии гена РАН под руководством академика Георгия Георгиева во время экспериментальных исследований на мышах обнаружила ген tag7. С переносом в опухоль генетической информации, которую несет в себе этот ген, активировались клетки иммунной системы, тем самым замедлялся рост раковых клеток. Ученые предположили, что белок Tag7 принимает участие в передаче сигнала особым клеткам, «показывающим» мишень для уничтожения T-лимфоцитам – клеткам-киллерам.

Когда они обнаружили аналог гена tag7 в клетках иммунной системы человека, предположили, что он может использоваться в противоопухолевой терапии. Исследования Института биологии гена РАН и стали научной базой для создания вакцины на основе аутологичных опухолевых клеток, модифицированных геном tag7/PGRP-S.

Следующее исследование проводилось с 2001 по 2014 год на базе научного отдела онкоиммунологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, в нем приняли участие 80 пациентов: 68 с меланомой кожи и 12 - с раком почки. У 26 (33%) пациентов установлена III, у 54 (67%) – IV стадия заболевания.

Вакцина изготавливается из клеток опухоли, которые берутся из операционного материала самих пациентов. Их образцы модифицировали геном tag7, а затем способность опухолевых клеток размножаться уничтожалась с помощью радиации. Модифицированные опухолевые клетки могут жить в организме пациента около двух месяцев, не давая смертельно опасного потомства, но они синтезируют в это время белок Tag7, который привлекает и активирует клетки иммунной системы.

Полученную вакцину (то есть модифицированные клетки) вводили пациентам подкожно каждые три недели до прогрессирования заболевания или в течение двух лет с момента начала лечения. В первом случае ее получали 19 человек: 17 с меланомой, 2 с раком почки - после полного удаления опухоли. Во втором - после неполного удаления опухоли и уже после обнаружения метастазов – 61 пациент: 51 с меланомой кожи, 10 с раком почки. Никто из них не лечился другими иммунотерапевтическими препаратами и методами – их тогда просто не было.

Экспериментальное лечение завершилось к 2014 году и началось наблюдение за пациентами – до 2018 года. Анализ его отдаленных результатов, которые в первую очередь определяются по общей выживаемости, опубликован в журнале Oncologist.

Общая выживаемость – это процент пациентов с определенным типом и стадией рака, которые не умерли от любых причин в течение определенного периода времени после постановки диагноза.

Так, 5-летняя общая выживаемость в совместной группе больных и меланомой, и раком почки составила 25,1%. Различий в общей выживаемости между ними не было. 10-летняя общая выживаемость составила 22% для пациентов с меланомой кожи, 42% – для пациентов с меланомой кожи с благоприятным прогнозом. Для сравнения: по данным, описанным в медицинской литературе, 10-летняя общая выживаемость пациентов с меланомой кожи, получавших ипилимумаб (иммуноонкологический препарат, зарегистрированный в России в 2016 году), составила 17%.

Медиана общей выживаемости (время, которое переживают 50% участников исследования) – 6,6 лет в группе благоприятного прогноза и 4,6 мес.– в группе неблагоприятного прогноза. Для пациентов с меланомой кожи III-IV стадии для половины участников исследования с благоприятным прогнозом выживаемость составила 2,3 года, при этом 31% из них прожили более 10 лет. В группе неблагоприятного прогноза медиана общей выживаемости составила всего около 5 месяцев.

Исследователи сделали вывод: геномодифицированная аутологичная вакцина –дополнительная возможность продлить жизнь тысячам пациентов с меланомой кожи и раком почки, потому что до сих пор ни один из применяемых сейчас препаратов не стал панацеей, ни у одного из них нет 100-процентной эффективности. Вакцина сможет дать шанс на ремиссию тем, для кого возможности стандартного лечения исчерпаны. Вопрос только в том, когда сможет.

Работа над геномодифицированной вакциной приостановлена: в начале 2017 года вступил в силу № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах», по которому вакцина на основе аутологичных опухолевых клеток, модифицированных геном tag7/PGRP-S, должна снова пройти весь цикл доклинических и клинических исследований. Это требует нового финансирования и времени, потому что ученым придется возвращаться к тому, с чего они начинали 20 лет назад: с исследований на лабораторных животных. Значит, до использования вакцины в клинической практике даже в рамках экспериментального исследования пройдет не менее 10-15 лет.

© Доктор Питер