Размеры пособий при рождении ребенка и для россиян с инвалидностью вырастут на 4,9%

С 1 февраля на 4,9% вырастут размеры некоторых социальных пособий. Среди них единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, а также выплаты, которые получают россияне с инвалидностью.

Правительство РФ проиндексировало федеральные социальные пособия. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 февраля их размер вырастет на 4,9%.

Индексация коснулась, в частности, некоторых пособий для семей с детьми. В их числе единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности. Также вырастут размеры пособий, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, пострадавшие на производстве.

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Как пишет «Парламентская газета», пособие при рождении ребёнка повысится с 18 004 до 18 886 рублей. Беременным, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках, выплатят 708 рублей. Минимальное пособие для работника, находящего в отпуске по уходу за ребенком, составит 7 083 рубля (было 6 752 рубля). Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), положенные инвалидам, вырастут следующим образом: инвалиды I группы станут получать 4 087 рублей в месяц, II группы и дети-инвалиды — 2 919 рублей, а инвалиды III группы — 2 337 рублей.

Единый порядок индексации социальных выплат был установлен с 2018 года. Она проводится раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

© Доктор Питер