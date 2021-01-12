Максимум и минимум выросли. Как будут оплачивать больничный в 2021 году «без работодателя»

С начала 2021 года изменилась схема выплат пособий по временной нетрудоспособности: деньги по «больничному» работающие теперь будут получать напрямую из Фонда социального страхования, минуя работодателя. Что это изменит для самих работников и какую максимальную сумму можно получить по бюллетеню, разъяснили в петербургском отделении ФСС.

Больничный без привязки к дате зарплаты

С 1 января 2021-го все официально трудоустроенные жители Петербурга, как, впрочем, и других регионов, будут получать выплаты по больничному листу напрямую из Фонда социального страхования. Это называется прямые выплаты. Коснутся они не только больничных, но и других пособий — например, по беременности и родам, по уходу за ребенком. Напомним, ранее пособия выплачивал работодатель, возмещая в дальнейшем свои расходы в ФСС. Как пояснили в петербургском отделении Фонда соцстраха, эти новшества получатели пособий особо не почувствуют.

«Для работника ничего не меняется. Он должен будет лишь предоставить работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия (например, номер электронного листка нетрудоспособности, либо бумажный бланк больничного) и сведений о себе с указанием реквизитов, на которые ему удобнее получать пособие: на карту «Мир», на счет в банке или почтовым переводом. Выплаты поступят напрямую от регионального отделения ФСС работнику. Неизменным остается обязанность работодателя за счет собственных средств оплатить сотруднику только первые 3 дня больничного по заболеванию либо травме», - пояснила Алена Михеева, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Для выплаты установлен общий срок - 10 календарных дней со дня получения фондом от работодателя заявления и необходимых документов. Иначе говоря, теперь выплаты по бюллетеню не будут привязаны к дате зарплаты или аванса — все будет зависеть от того, как быстро работодатели передадут документы в ФСС. А сделать это он должен не позднее 5 календарных дней со дня обращения работника за пособием.

Максимум и минимум увеличен

Кроме схемы выплат, изменились также максимальный и минимальный пределы для исчисления пособия по временной нетрудоспособности — вот это новшество должно уже оказаться более заметным для работников. Так, увеличение верхней планки связано с более высокой базой для начисления взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2020 году (она ежегодно утверждается постановлением правительства РФ и от нее зависит тариф взносов) – 912 тысяч рублей. Для сравнения в 2019-м она составляла 865 тысяч рублей.

Как напомнили в ФСС, в 2021 году, как и прежде, пособия будут рассчитываться из заработка, полученного за два последних года (2019 и 2020). Чтобы вычислить среднедневной заработок для пособия по временной нетрудоспособности, общую сумму начислений надо разделить на 730.

«Максимальное пособие по временной нетрудоспособности при стандартном случае двухнедельной простуды и стаже работы более 8 лет составит 34079,50 руб.- НДФЛ (13%), что на 1860,32 руб. больше, чем в 2020 году», - посчитали в ФСС.

Минимальный размер больничного вырастет в этом году на 5,5%, и связано это с увеличением МРОТ до 12 792 рублей. Именно исходя из минимального размера оплаты труда рассчитывают пособия тем, у кого заработок в последние два года был меньше МРОТа или тем, кто вовсе не работал. Кроме того, размер пособия не должен превышать МРОТ за полный календарный месяц в случаях, если страховой стаж был меньше 6 месяцев, а также тем, кто нарушил врачебный режим без уважительных причин.

«Пособие по временной нетрудоспособности по страховому случаю, наступившему после 1 января 2021, рассчитанное из МРОТ, составит: 12792*24/730 = 420,56 рублей в день. Минимальное пособие за двухнедельный больничный - 5887,84 рублей - НДФЛ (13%)», - уточняют в ФСС.

Правило оплаты больничного не ниже МРОТ было введено в апреле прошлого года как временное. В конце декабря президент РФ подписал закон, утвердивший порядок расчета больничного пособия не ниже МРОТ на бессрочный период. Иначе говоря, сумма по больничному теперь не может быть меньше МРОТ за полный месяц.

Если есть вопросы

Получить информацию по пособиям, выплачиваемым ФСС, и уточнить, как их рассчитывают, можно в личном кабинете на сайте фонда соцстраха. Также можно позвонить в единый кол-центр ФСС по номеру 8-800-302-75-49 — он работает круглосуточно, или непосредственно на горячую линию петербургского отделения по телефону (812) 677-87-17 — звонки принимают ежедневно с 9:00 до 21:00.

© Доктор Питер