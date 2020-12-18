Как будут выплачивать пособия по беременности и родам в 2021 году? В фонде соцстраха назвали максимум и минимум

В этом году при рождении одного ребенка молодые мамы смогут получить максимум 340,7 тысяч рублей, а минимум – 58,8 тысяч. В фонде социального страхования разъяснили, от чего зависит размер пособия по беременности и родам, а также какие суммы полагаются женщинам при рождении двух и более детей.

Максимальная выплата по беременности и родам в 2021 году составит 340 795 рублей при рождении одного ребенка и 472 244,5 рублей при рождении двойни или тройни. Пособие в таком размере будет полагаться работающим женщинам, если их средняя зарплата за два года до декретного отпуска была не ниже 73 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале ФСС.

«Пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100-процентной средней заработной платы, которая была у работающей женщины в предыдущие 24 месяца, но оно не может быть ниже или выше, установленных государством размеров. Также сумма выплаты зависит от длительности декретного отпуска, при одноплодной беременности он продолжается 140 дней, при многоплодной увеличивается до 194 дней», - пояснили в фонде соцстраха.

Минимальное пособие по беременности и родам выплачивается неработающим мамам – оно рассчитывается исходя из суммы МРОТ, который в этом году составляет 12 792 рубля. Для мамы одного ребенка минимальный размер пособия составит 58 878,4 рублей, при рождении двух и более детей – 81 588,64 рублей.

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