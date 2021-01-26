Ученые о последствиях COVID-19: Смерть -  не единственное критическое следствие от этой заразы 

Ученые по всей планете изучают последствия нового вирусного заболевания не только у тех, кто лежал в больнице с высокой температурой и пораженными легкими. Проводятся исследования среди перенесших COVID-19 дома сравнительно легко. Во всем мире они жалуются на непреходящую усталость спустя несколько месяцев после болезни, бессонницу, проблемы с дыханием, «туман в голове».

В мире обнаружилось немало людей, для которых последствия болезни тянутся по несколько месяцев. Уже известно, что даже перенесшие COVID-19 сравнительно легко, могут испытывать недомогание несколько месяцев спустя. К такому выводу приходят медики в разных странах мира.

Ученые по всей планете изучают последствия нового вирусного заболевания. И чем больше времени проходит с начала пандемии, тем более загадочной и непредсказуемой представляется эта болезнь с точки зрения долгосрочных последствий для здоровья человека. Так, исследование в Ирландском медицинском центре показало, что 62% переболевших COVID-19 несколько месяцев спустя после выздоровления так и не вернулись полностью в обычное состояние. Около половины переболевших жалуются на постоянную усталость и слабость.

И речь идет не только о тех, кто лежал в больнице с высокой температурой и пораженными легкими. Исследование велось как раз на тех, кто переболел дома сравнительно легко. Для них последствия болезни, возможно, и не такие тяжелые, чем для тех, кто провел недели на больничной койке. Но они есть. Люди по всему миру жалуются не только на непреходящую усталость спустя несколько месяцев после перенесенного коронавируса, но и на бессонницу, проблемы с дыханием, «туман в голове» (включает в себя проблемы с памятью, способностью концентрироваться и иные ментальные способности).

- Проблема номер один - утомляемость, - говорит доктор Луис Остроски, профессор инфекционных болезней медицинской школы в Хьюстоне (США). За ней следуют жалобы на «туман в голове».

Проблема настолько серьезна, что в некоторых странах уже открываются центры лечения «постковидников». Некоторые из них приходят в эти центры в таком состоянии, что их можно сразу вновь класть в больницу.

Какова природа недомоганий среди тех, кто переболел коронавирусом легко, врачи с определенностью еще не установили. Так, предполагается, что к быстрой утомляемости приводит снижение работоспособности сердечно-сосудистой системы и мышц. Но почему они возникают, до сих пор неясно. Также неясно и откуда берутся проблемы с нехваткой дыхания у переболевших коронавирусом. Исследователи установили, что только у 4% людей, задыхающихся на беговой дорожке даже на малых нагрузках, имеют проблемы с легкими, видимые на рентгенограмме. Это означает, что нехватка дыхания не связана с функциональными повреждениями в легких.

Врачи бьются над разрешением этих загадок.

«Выходит, смерть - не единственное критическое следствие от этой заразы, - замечает профессор из Хьюстона. - Даже для людей с легкими симптомами последствия могут растянуться на несколько месяцев. Те же, кто перенес болезнь тяжело, могут столкнуться с существенно более тяжелыми и длительными осложнениями. Это уже не какой-то там «туман в голове» - у части «постковидников» наблюдаются проблемы с почками, легкими, и даже психические расстройства типа тяжелой депрессии».

