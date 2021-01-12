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Фонтанка.ру
Инфекционные болезни

Без прививки на ЕГЭ. Глава Центра Гамалеи заявил, что испытания «Спутника V» на детях не начнутся до середины весны

09:54, 12.01.2021   / 0 комментариев ↓
Российским школьникам, судя по всему, предстоит завершить нынешний учебный год без массовой вакцинации от  COVID-19. Разработчик первого в мире профилактического препарата от новой коронавирусной инфекции заявил, что его исследования на несовершеннолетних будут возможны  только после завершения третьей фазы испытаний вакцины на взрослых, которая запланирована на апрель-май. О сроках начала  массовой вакцинации детей глава Центра имени Гамалеи пока вообще предпочитает не говорить.

ru.freepik.com
ru.freepik.com

Директор Центр им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что документы в Минздрав РФ для получения разрешения на исследование вакцины против коронавируса «Спутник V» на детях Центр им. Гамалеи подаст не ранее, чем  через два месяца. А само исследование не начнется раньше завершения третьей фазы испытаний препарата у взрослых, которая запланирована на апрель-май, сообщил он в интервью информагентству ТАСС.

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«По поводу исследования вакцины у детей: очень активно ведется работа по подготовке документов <...>, надеюсь, в течение полутора-двух месяцев она будет завершена в плане написания. Через два месяца в лучшем случае подадим документы в Минздрав на рассмотрение для получения разрешения, - рассказал Гинцбург и добавил. - Даже если мы получим разрешение, начать можно будет только после того, как полностью закончатся все исследования на взрослых. То есть официально будут в регистрационное удостоверение внесены результаты наблюдений за третьей фазой. Это будет где-то в мае-апреле».

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Напомним, с конца прошлого года проводились испытания на старшей возрастной группе сразу двух российских вакцин - «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» от новосибирского центра «Вектор».  Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название « Гам-Ковид-Вак», или «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября. Всего в программе должны были принять участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили бы плацебо вместо вакцины. Однако Минздрав РФ принял решение прекратить привлечение добровольцев, набрав около 31 тыс. человек. В ведомстве отметили, что набранная группа участников позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени.  «Доктор Питер» сообщал о том, что  препаратом от Центра Гамалеи уже прививают пожилых россиян.

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Также Доктор Питер» накануне сообщал о том, что в Петербурге временно приостановлена запись  горожан на прививку препаратом  «Спутник  V» - вакцина попросту закончилась. Власти города обещают возобновить её к концу недели, когда в город поступит новая партия «Спутника».

© Доктор Питер

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