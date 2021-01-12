Без прививки на ЕГЭ. Глава Центра Гамалеи заявил, что испытания «Спутника V» на детях не начнутся до середины весны

Российским школьникам, судя по всему, предстоит завершить нынешний учебный год без массовой вакцинации от COVID-19. Разработчик первого в мире профилактического препарата от новой коронавирусной инфекции заявил, что его исследования на несовершеннолетних будут возможны только после завершения третьей фазы испытаний вакцины на взрослых, которая запланирована на апрель-май. О сроках начала массовой вакцинации детей глава Центра имени Гамалеи пока вообще предпочитает не говорить.

Директор Центр им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что документы в Минздрав РФ для получения разрешения на исследование вакцины против коронавируса «Спутник V» на детях Центр им. Гамалеи подаст не ранее, чем через два месяца. А само исследование не начнется раньше завершения третьей фазы испытаний препарата у взрослых, которая запланирована на апрель-май, сообщил он в интервью информагентству ТАСС.

«По поводу исследования вакцины у детей: очень активно ведется работа по подготовке документов <...>, надеюсь, в течение полутора-двух месяцев она будет завершена в плане написания. Через два месяца в лучшем случае подадим документы в Минздрав на рассмотрение для получения разрешения, - рассказал Гинцбург и добавил. - Даже если мы получим разрешение, начать можно будет только после того, как полностью закончатся все исследования на взрослых. То есть официально будут в регистрационное удостоверение внесены результаты наблюдений за третьей фазой. Это будет где-то в мае-апреле».

Напомним, с конца прошлого года проводились испытания на старшей возрастной группе сразу двух российских вакцин - «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» от новосибирского центра «Вектор». Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название « Гам-Ковид-Вак», или «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября. Всего в программе должны были принять участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили бы плацебо вместо вакцины. Однако Минздрав РФ принял решение прекратить привлечение добровольцев, набрав около 31 тыс. человек. В ведомстве отметили, что набранная группа участников позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени. «Доктор Питер» сообщал о том, что препаратом от Центра Гамалеи уже прививают пожилых россиян.

Также Доктор Питер» накануне сообщал о том, что в Петербурге временно приостановлена запись горожан на прививку препаратом «Спутник V» - вакцина попросту закончилась. Власти города обещают возобновить её к концу недели, когда в город поступит новая партия «Спутника».

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