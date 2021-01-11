«Гоните вирус сквозняком!». Какие регионы в России оказались самыми беззащитными перед COVID-19

В начале года некоторые российские регионы только входят в эпицентр эпидемии. Как выяснил «Доктор Питер», сегодня рекордную смертность от COVID-19 показывают Камчатка, Мордовия, Бурятия, Тульская, Тверская, Новгородская, Брянская, Орловская, Калининградская и Ивановская области.

Статистическая игра

Непрерывный рост смертности, заполненные койки для больных коронавирусом, недостаток лекарств и медпомощи — через эти испытания в 2020 году прошли все российские регионы. Вторая волна эпидемии накрыла страну почти одновременно. Последними пали Сибирь и Дальний Восток. В декабре 2020 года, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, самыми проблемными с точки зрения распространения коронавируса являлись четыре региона - Владимирская и Астраханская области, Чукотка и Крым. Кстати, Чукотка находится на последнем месте по числу зараженных в стране, и в черный список Роспотребнадзора попала только после того, как в селе Усть-Белая случилась вспышка заражения, здесь сразу было зафиксировано 68 случаев COVID-19.

Но официальные цифры не дают понимания, что творится на самом деле в российских регионах. Независимые эксперты, анализируя показатели смертности в стране, видят совсем иную картину — к примеру, избыточная смертность в декабре 2020 года в одной только Ивановской области (население - миллион жителей) составила чуть более 2 тысяч человек. Интересно, что в конце ноября директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин рассказывал, что вероятность летального исхода у заболевших в возрастной группе старше 65 лет составляет 75%. А в группе пациентов старше 75 лет, по информации областного правительства, рост смертельных случаев просто драматический: «90% случаев смерти в этой возрастной группе сейчас либо коронавирус, либо обострение хронических заболеваний на фоне коронавируса».

Похожая картина почти везде. Поволжье, Урал, Сибирь… По данным независимого демографа Алексея Ракши, в ноябре в Новосибирской области умерли почти в два раза больше человек, чем в прошлом году (в ноябре 2019-го — 2703, в ноябре 2020-го — 5150). Но официально в области в ноябре умерли от ковида 165 человек, остальные две тысячи жертв скосил, как горько иронизируют аналитики, «неведомый недуг». Никаких внятных, да вообще никаких объяснений «неожиданного мора» власти не дают. В этой «нарисованной статистике», кстати, эксперты видят главную причину того, что Петербург практически всю пандемию ставит рекорды по смертности, получив в итоге звание «ковидной столицы» России. «Петербург наиболее честно показывает число ковидных смертей», - считает Алексей Ракша. Похожий вывод сделал и замглавы петербургского комздрава Евгений Антипов, заявивший на онлайн-совещании в середине декабря о том, что «высокая смертность в Петербурге обусловлена статистической игрой в других регионах».

Оренбургская область

- У меня переболела вся семья, родители, сестра, жена, двое детей, - рассказывает Вячеслав Антипов, житель Орска Оренбургской области. - Так вышло, что тяжелее всех заболел я. Высокая температура, одышка, мучился так несколько дней, на вызов врач не пришел и я отправился в поликлинику сам. Но в регистратуре от меня просто отмахнулись, сказали: «Нам не до вас». Платно сделал КТ (снимок показал 25% поражения легких), платно сдал тест на ковид, получил положительный. Опять позвонил в поликлинику, но там отказались мной заниматься, «мазок платно сдали, вот и лечитесь сами», так и сказали. В результате родственники нашли доктора, который лечил меня за деньги. Лекарства в городе закончились еще в начале осени, развилась даже такая своеобразная спекулянтская сеть, барыги продают препараты с бешеной накруткой, люди покупают, жить-то все хотят.

Орск — город небольшой, около 200 тысяч жителей, поэтому каждая смерть от COVID-19 здесь «на виду».

- Погибают от коронавируса целыми семьями. Вот недавно мать и взрослый сын умерли, никого из родных у них нет, хоронили соседи. Ежедневно регистрируется около 200 заболевших, умирает 6-10 человек в сутки, - рассказывает врач-невролог Ольга Мохова, которая работала на скорой до осени, но как только начался повторный вал заболеваний, решила уволиться.

-Устала, - объясняет Ольга. - И морально, и физически. Официально в городе регистрируется ежесуточно около 200 заболевших, 6-10 человек умирает. Но на деле, конечно, их больше. Тут еще такое классовое расслоение началось среди медработников, многие из тех, кто работает с ковидом и получает надбавки, за лето купили себе по новой машине, в маленьком городе такие вещи очень видны. На весь город работает всего семь скорых «на ковид», они вообще считаются отдельной «блатной» кастой, им даже завидуют… Но это все детали. Главное — это острый кадровый голод. Специалисты и в доковидные времена в городе были наперечет, все уезжают в большие города, даже в соседнем Оренбурге ситуация с врачами получше, а сейчас вообще беда. Оставшиеся заболевают, умирают, а заменить их некому.

Пермский край

В Перми только в декабре от коронавируса умерли несколько врачей. Среди них - главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Пермского минздрава Андрей Николенко, ректор Пермского медицинского университета Ирина Корюкина, Заслуженный врач России Борис Светланов.

- У меня такое ощущение, что я уже каждый день слышу новости о смерти медиков, - говорит участковый врач Марина Бояринова. - Живу в пригороде Перми, работаю в поликлинике. У нас переболели все сотрудники, несколько человек погибли. Я сама болела тяжело. Но в официальную статистику попасть не так-то просто. Система подсчета устроена так, чтобы максимально не посчитать число заболевших. В Перми в ковидную статистику включаются только случаи, подтвержденные ПЦР-тестом, поэтому нам, участковым врачам, не рекомендуют брать мазок у пациента, даже если все клинические проявления указывают на коронавирус. То есть мы ставим диагноз ОРВИ или бронхит, но лечим человека по протоколу ковида. Даже когда состояние пациента тяжелое, есть результаты КТ, мазок все равно не делают. С одной стороны, власти рапортуют, что в Пермском крае все под контролем, есть регионы и похуже. С другой, элементарно не хватает ресурсов на пациентов с подтвержденным ковидом. Ведь в этом случае нужно переводить человека на двухнедельную самоизоляцию под контролем Роспотребнадзора, участковый врач обязан повторно навестить больного в течение пяти дней, взять повторные мазки, контролировать состояние по телефону. Это нереально все сделать, когда идет большой поток пациентов. Вот их и «сокращают» как могут.

Тем временем, в Прикамье медицинских работников собираются привлекать к выездной и вахтовой работе. По словам чиновников, не хватает врачей практически всех специальностей. «В этой ситуации будем использовать выездные, даже вахтовые формы работы. Нужно возобновить приемы врачей выездной поликлиники краевой больницы», —заявила глава регионального Минздрава Анастасия Крутень.

Свердловская область

Считается, что в Свердловской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Регион вышел на «статистическое плато» по показателям заболеваемости. Но эксперты говорят, что это шаткая стабилизация и прогнозируют в первой половине января резкий рост числа новых случаев заболеваемости COVID-19. Причина — новогодние праздники, корпоративные вечеринки, походы в ТЦ.

В последнее время, отмечают екатеринбуржцы, при появлении симптомов COVID-19 тестирование чаще всего не назначается. Ставится диагноз ОРВИ. Такая тактика применяется даже у возрастных пациентов.

- Когда я попыталась вызвать врача к дочери с температурой 38,8 мне по телефону объяснили, что тестировать ребёнка будут «только при наличии подтвержденного ковида в семье, а то вас много, а тест дорогой», - рассказывает жительница Екатеринбурга.

- Как заявил мне участковый терапевт, врачи у нас на дом приезжают только к лежачим больным, ходить можешь - приходи в больницу и стой в очереди. Именно стой, так как народу очень много. Очередь от 3 до 6 часов. Тестов тоже нет в больницах, поэтому за свой счёт в частной клинике сдала, через 4 дня после сдачи теста получила положительный результат, - рассказывает Екатерина Столбцева, преподаватель из Первоуральска.

Белгородская область

В российских деревнях и селах, судя по официальной статистике, ковида практически нет. На официальном сайте Минздрава Стопкоронавирус.ру публикуется информация о заболеваемости в каждом регионе России. Местные власти иногда дают цифры по количеству заболевших в сельских поселениях, но общей картины они не дают. Очевидно, что на самом деле массово болеют коронавирусом не только в больших городах, но и в деревнях. И выжить деревенским жителям гораздо сложнее, чем городским — здесь, как правило, нет врачей и медицинской помощи. Население в основном возрастное - смаое уязвимое перед COVID-19.

- Я живу в маленьком хуторе в Волоконовском районе Белгородской области, - рассказывает Мария Барсук. - Здесь около 40 жителей. Переболели все. Я еле выжила, мне 68 лет. А началось все с выездной флюорографии для населения. Всем сделали рентген, и вскоре все слегли. Ставили в основном пневмонию. Ковид не ставили. Единственный на весь район участковый врач, несмотря на молодой возраст, оказался очень толковым, лечил по протоколу. Ко мне он приехал один раз, привез антибиотики, потом консультировал по телефону. А к соседям приезжал четыре раза, там болела вся семья с пятью детьми. Бесплатных лекарств мне не предлагали, все препараты мне привозили на такси за мой счет.

Приморский край

Городок Большой Камень в Приморье находится в 30 километрах от Владивостока. Жизнь почти каждой семьи связана с судостроительным заводом — крупным градообразующим предприятием.

- Такое ощущение, что болеют все, чуть ли не цехами, - рассказывает местный житель Михаил Круглов. - Болеем мы в основном дома, потому что мест в больнице нет, к врачу тоже не попасть. Коронавирусом мы с женой заразились одновременно, оба болели тяжело, у меня было поражено 40 процентов легких. Врач назначил инъекции цефтриаксона, как мы его называем «антибиотик от всего». Но препарата в наших аптеках уже не было, все раскупили. Спасла нас дочь, которая живет в Петербурге. Все лекарства она прислала нам по почте.

Нагрузка на местное здравоохранение была огромной. Сотрудники скорой помощи из Большого Камня записали видеообращение, в котором пожаловались на то, что в течение трех осенних месяцев не получали надбавки за работу с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Медики рассказали также, что на город с населением 43 тысяч человек было выделено всего три автомобиля скорой помощи.

В самом Владивостоке некоторые участковые врачи советуют заболевшим чаще проветривать квартиру, дословно - «гонять вирус сквозняком, не давая прицепиться к больным органам».

- Куда гонять вирус и зачем, непонятно, - говорит Елена, жительница Владивостока. - Но подобные медицинские рекомендации вызывают просто отчаяние. Я болела тяжело дома. Врач был у меня только один раз. В итоге протокол лечения получила дистанционно от знакомого доктора.

Крым

В Ялте до сих пор многие скорбят по мэру Ивану Имгрунту, который умер 18 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, в одной из больниц Петербурга. Крымчане так активно обсуждали информацию о том, что мэр якобы за три недели до ухода из жизни был привит вакциной от COVID-19, что минздрав Крыма был вынужден выступить с официальным опровержением. В начале нового, 2021 года умер еще один высокопоставленный крымский чиновник - министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

Эпидемия на полуострове медленно шла по нарастающей. Как рассказал «Доктору Питеру» начмед одного из санаториев под Ялтой (свое имя он просил не называть), летом весь номерной фонд был забит под завязку, сейчас, когда в январе наступила почти весенняя погода с температурой воздуха +15, туристов по-прежнему много.

- Под «ковидных» еще с лета выделен изолятор, - рассказывает начмед. - Он небольшой, всего три бокса. С температурой помещаем туда. Если ковид подтвердился, то независимо от состояния, пациент госпитализируется. По приказу минздрава, человек, заселяющийся в санаторий, должен предъявить справку об отсутствии контакта с инфицированными. Дополнительно требуем результаты тестов. На Новый год с тестами были проблемы — не работали лаборатории. Поэтому ограничивались только наличием справок.

Сегодня в республике выявляется по 300-350 новых случаев заражения коронавирусом, но основной пик заболеваемости ожидается в феврале-марте. По прогнозам крымских властей, верхняя суточная планка вырастет до 500 человек.

Ялтинцы тем временем пишут в соцсетях, что в городской поликлинике катастрофически не хватает терапевтов и медсестер, а в хирургическом отделении с сентября нет элементарного для работы – противомикробной мази, лейкопластыря, нет даже скальпелей для амбулаторных операций, люди вынуждены приобретать все за свой счет.

В Крыму уже сменился министр здравоохранения и его заместитель после того, как глава региона Сергей Аксенов не дозвонился до горячей линии местного минздрава. Перед Новым годом были развернуты два мобильных госпиталя Министерства обороны — один на территории военного санатория «Крым» в Партените под Ялтой, другой — в Симферополе.

- В моей семье сестра с мужем переболели ковидом, но из стационара мужа выписали с диагнозом вирусная пневмония неизвестной этиологии, а сестру с ОРВИ, - рассказывает Александр Меренков из Евпатории. - Мест в больницах нет, как только улучшение, сразу выписывают. Очень много пожилых пациентов.

Неудивительно, что по данным крымского управления Роспотребнадзора, в декабре эпидпорог по гриппу и ОРВИ на полуострове был «аномально превышен» - на 36%. Лидерами по уровню заболеваемости респираторными инфекциями стали Ялта, Судак, Керчь, Сакский район — эти же регионы и в лидерах по заболеваемости COVID-19.

Ирина Фигурина

Ирина Фигурина

© Доктор Питер