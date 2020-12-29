Дело не в маске. Ученые рекомендовали способ избежать заражения COVID-19 в помещении

Ученые рекомендуют использовать увлажнители воздуха, чтобы избежать высокого риска заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в помещении. При таких условиях вирус не выживает, а защитная система организма, в том числе слизистая оболочка органов дыхания, работает лучше, чем при сухом воздухе.

По словам Линси Марр (Linsey Marr) из политехнического университета Вирджинии, необходимо поддерживать влажность на уровне выше 40 процентов, но ниже 60 в зимние месяцы. Это предотвратит заражение, поскольку новый коронавирус в этих условиях не выживет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Science Alert.

Исследователь аэрозолей Аджит Ахлават (Ajit Ahlawat) и его коллеги показали, что вероятность передачи коронавируса воздушным путем в засушливых местах выше, чем во влажных. Это связано с тем, что вирусные частицы при небольшой увлажненности остаются в воздухе и сохраняют способность к заражению дольше. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавируса быстрее разрушается, что инактивирует патоген.

Более высокие температуры также могут препятствовать распространению вируса через поверхности, хотя такой тип передачи встречается редко. Кроме того, ученые не советуют поддерживать чрезмерную влажность, так как она может способствовать росту плесени, вызывающую астму и аллергические реакции.

«Доктор Питер» сообщал о том, что часть горожан ещё с весны используют один из препаратов как средство профилактики от коронавирусной инфекции, среди них оказались чиновники и депутаты. Но его эффективность до сих пор не доказана.