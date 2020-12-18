Когда в 2021 году роддома Петербурга закроются на «проветривание». Комздрав опубликовал график

Комитет по здравоохранению утвердил график закрытия роддомов Петербурга на «проветривание» в 2021 году. Согласно подписанному распоряжению, до середины марта ни один из них не собирается приостанавливать работу, летом же на полную дезинфекцию уйдут пять учреждений.

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