Когда в 2021 году роддома Петербурга закроются на «проветривание». Комздрав опубликовал график

Когда в 2021 году роддома Петербурга закроются на «проветривание». Комздрав опубликовал график18:30, 18.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Комитет по здравоохранению утвердил график закрытия роддомов Петербурга на «проветривание» в 2021 году. Согласно подписанному распоряжению, до середины марта ни один из них не собирается приостанавливать работу, летом же на полную дезинфекцию уйдут пять учреждений.
Комздрав опубликовал график закрытия роддомов в 2021 году. Первым для проведения косметического ремонта и полной дезинфекции закроется акушерское отделение Городской больницы №33 в Колпино – оно не будет работать с 19 марта по 1 апреля. Остальные будут закрываться по следующему графику:
- Родильный дом № 1 (специализированный): 7 июня – 21 июня;
- Родильный дом № 6 им. проф. В. Ф. Снегирева: 25 декабря 2021 года – 10 января 2022 года;
- Родильный дом № 9: 15 ноября – 28 ноября;
- Родильный дом №10: 23 сентября – 20 октября;
- Родильный дом №13: 25 октября – 7 ноября;
- Родильный дом №16: 6 сентября – 19 сентября;
- Родильный дом №17: 2 августа – 29 августа;
- Городской перинатальный центр №1 (бывший роддом №18): 17 мая – 30 мая;
- Акушерское отделение Городской больницы святого праведного Иоанна Кронштадтского: 23 апреля – 11 мая;
- Акушерское отделение Городской больницы №38 им. Семашко: 24 июня – 7 июля;
- Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина (Миргородская ул., д. 3): 2 августа – 22 августа;
- Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина (Пискаревский пр., д. 49): 8 июля – 28 июля.
© Доктор Питер
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