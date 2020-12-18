Ученые выяснили, с чем связаны повреждения мозга при COVID-19

По их мнению, на это способен спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2, который может проникать в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер.

Такое исследование провели специалисты Медицинской школы Университета штата Вашингтон вместе с коллегами из Гериатрического научно-образовательного и клинического центра ветеранов Системы здравоохранения Пьюджет-Саунд в Сиэтле, результаты опыта опубликованы в журнале Nature Neuroscience, пишет РИА Новости.

Ученые обнаружили, что белок-шип коронавируса, который еще называют спайковый белок или S1, может преодолевать гематоэнцефалический барьер у мышей. По мнению авторов, это убедительно свидетельствует о том, что и сам вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может проникать в мозг.

" Обычно вирус делает то же самое, что и его связывающий белок, — приводятся в пресс-релизе Университета штата Вашингтон слова руководителя исследования профессора Уильяма Бэнкса (William Banks). — Связывающие белки, такие как S1, обычно сами по себе токсичны для мозга, поскольку они отделяются от вируса, заставляют мозг выделять цитокины и вызывают воспаление".

Сильное воспаление, вызванное инфекцией COVID-19, ученые называют цитокиновым штормом. Иммунная система, увидев вирус и его белки, запускает слишком острую обратную реакцию, которая вызывает мозговой туман, усталость и другие когнитивные проблемы.

Появляется все больше доказательств того, что люди с COVID-19 страдают от когнитивных нарушений, таких как мозговой туман, усталость, головные боли, судороги, а иногда и инсульты.