Сервис для определения тяжести пневмонии по анализу крови открыли в Москве

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте. Так называемый «КТ-калькулятор» - нейронная сеть для оценки степени поражения легких, по его мнению, спасет немало жизней.

«Сегодня мы делаем следующий шаг в использовании искусственного интеллекта для диагностики COVID-19. <...> Совместно с исследователями МГУ имени Ломоносова мы разработали так называемый «КТ-калькулятор» - нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов. И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в каких-то случаях, если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, можно отказаться от проведения компьютерной томографии. «В других - немедленно госпитализировать пациента, провести КТ-диагностику или рентген и начать интенсивное лечение», - подчеркнул Собянин.

По его словам, «КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС. «И мы открываем доступ к нему врачам не только Москвы, но и других регионов - ct.emias.mos.ru. Новый сервис станет дополнительным инструментом в помощь тем, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в нашем городе. И поскольку в основе «КТ-калькулятора» лежат технологии искусственного интеллекта, то по мере накопления новых данных он будет постоянно «обучаться» и совершенствоваться. Новая цифровая технология спасет немало жизней людей», - сообщил мэр.

Собянин добавил, что пандемия резко ускорила внедрение цифровых сервисов в работу московского здравоохранения. «Уже 10 месяцев для диагностики ковидной пневмонии мы используем «компьютерное зрение» - специальную программу анализа КТ-снимка легких, действующую на основе технологий искусственного интеллекта. Без этой технологии решить задачу массовой и точной диагностики ковидной пневмонии было бы практически невозможно», - говорится в тексте.

Мэр также сообщил, что с марта московские врачи вылечили свыше 500 тыс. человек.