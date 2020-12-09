Российские хирурги уверены – сильная половина жителей страны перестала считать пластику исключительной прерогативой прекрасного пола. Более того. При помощи скальпеля в абсолютном большинстве россияне совсем не стремятся решить проблемы с трансгендерностью, а хотят обрести брутальность или вторую молодость.

О том, что с каждым годом всё больше представителей сильного пола обращаются к врачам, чтобы улучшить свою внешность, рассказала NEWS.ru управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник. Цифры, озвученные специалистом действительно впечатляют – к примеру, за последние пять лет число российских мужчин после 45 лет, доверивших свою внешность пластическим хирургам, выросло в три раза. Согласно статистике работы этой клиники, в 2015 году в ней оперировали в среднем 10 мужчин в месяц, сейчас — уже 30.

По словам специалиста, чаще всего представители сильного пола делают ринопластику (исправление деформаций носа). Потребность в ней возникает либо после травмы, либо из-за врождённых особенностей. Такие пациенты испытывают физический дискомфорт, например, проблемы с дыханием, поэтому решаются лечь под нож хирурга. Также мужчины среднего возраста просят сделать подтяжку лица и улучшить форму век. Более молодые — убрать жировые отложения в области живота

В целом операции по омоложению занимают второе место по популярности, их количество за пятилетку выросло в два раза, сообщила управляющий директор Института пластической хирургии. Это эндоскопический лифтинг, круговая подтяжка лица, блефаропластика (коррекция кожи вокруг глаз). Кстати, запросы на последний вид хирургических вмешательств увеличились в три раза за последние пять лет.

А молодые мужчины чаще всего не хотят мириться с лопоухостью, отметила специалист. К отопластике - операции по исправлению ушных раковин – в подавляющем большинстве прибегают пациенты до 25 лет.

«За последние лет пять мужчины всё больше и больше стали следить за собой. Я говорю об абсолютно гетеросексуальных мужчинах. Они хотят более свежо выглядеть и уже не руководствуются принципом, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны», - заключила специалист. Впрочем, она отметила и другую мотивационную особенность, свойственную сильному полу: многие мужчины решаются лечь под скальпель под влиянием своих девушек и жён. Пациенты рассуждают так: вторая половина сделала операцию, она прошла успешно, значит, и я не умру.

Пластический хирург Тимур Нугаев рассказал изданию о профессиях мужчин, решившихся поправить внешность при помощи хирургии. Это творческие специальности, фитнес-инструкторы, модели, чиновники, бизнесмены. Они имеют доход выше среднего и часто общаются с людьми. А клинический психолог Валентин Денисов-Мельников добавил: «Мужчинам не меньше, чем женщинам, свойственен страх старения и смерти. Способов борьбы с ним множество. Если раньше представители сильного пола женились на молодых или находили юных любовниц, то сейчас они стремятся омолодиться сами. Мужчины делают операции, ходят в спортзал, посещают косметолога. Значение внешности для мужчин в современном мире повышается год от года. У ухоженного представителя сильного пола больше шансов построить успешную карьеру и удачно жениться».

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