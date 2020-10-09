Легче дышать. В Колпино наладили производство медицинского кислорода

Первая партия предназначена для Госпиталя ветеранов войн, который принимает пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

О пуске производства 8 декабря сообщает ПАО «Объединенные машиностроительные заводы». Компания получила лицензию министерства промышленности и торговли РФ на осуществление производства лекарственных средств на своей колпинской площадке, а также прошла процедуру внесения записи о включении фармацевтической субстанции (кислорода жидкого медицинского) в государственный реестр лекарственных средств.

Первые партии препарата предназначены для ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн Санкт-Петербурга». Всего на этой площадке компания может производить до 3 000 тонн медицинского кислорода в месяц.

Площадка под Санкт-Петербургом стала второй в структуре ПАО ОМЗ, на которой производится медицинский кислород. С 2012 года компания поставляет этот препарат со своего предприятия в городе Полевском (Свердловская область) в 8 регионов Урала и Приволжья. Еще три предприятия ПАО ОМЗ – в Туле, Таганроге и Томске – уже получили лицензию Минпромторга РФ на производство медицинского кислорода и сейчас проходят процедуру регистрации в Минздраве.

«Повышенный спрос на медицинский кислород в регионах сохраняется. Мы готовы помочь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией не только на Урале и Северо-Западе, но и в Центральном регионе, на Юге и в Сибири, как только Минздрав закончит регистрацию препарата на всех наших площадках. Суммарно пять наших производств могут поставлять до 9 000 тонн медицинского кислорода в месяц. Собственные средства транспортировки газа позволяют нам с каждой площадки закрывать потребности медицинских учреждений и предприятий сразу нескольких соседних регионов, как это работает сейчас в Свердловской области», - заявил генеральный директор ПАО ОМЗ Евгений Кислицын.