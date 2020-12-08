И вечная весна! COVID-19 толкнул биохакеров на поиск «эликсира молодости»11:11, 08.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Пандемия, которая по данным университета Джонса Хопкинса на 8 декабря уже унесла 1 544 985 жизней, подтолкнула попытки ученых решить проблему возрастных изменений иммунной системы. В том числе, и российских.
О подобных опытах в интервью радио Sputnik рассказал биогеронтолог и, как он себя называет, биохакер Денис Варванец. Он убежден, что информация, накопленная врачами при лечении COVID-19, может продвинуть эту работу. И попытки обратить вспять процесс старения защитной системы организма не так уж и невозможны.
Он указал на широко известный факт - иммунная система человека с возрастом начинает разлаживаться, вследствие чего пожилые люди чаще болеют и тяжелее переносят инфекционные заболевания.
Биогеронтолог тем не менее добавил, что до прорыва в подобных исследованиях понадобится еще 10‒15 лет.
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