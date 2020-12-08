И вечная весна! COVID-19 толкнул биохакеров на поиск «эликсира молодости»

Пандемия, которая по данным университета Джонса Хопкинса на 8 декабря уже унесла 1 544 985 жизней, подтолкнула попытки ученых решить проблему возрастных изменений иммунной системы. В том числе, и российских.

О подобных опытах в интервью радио Sputnik рассказал биогеронтолог и, как он себя называет, биохакер Денис Варванец. Он убежден, что информация, накопленная врачами при лечении COVID-19, может продвинуть эту работу. И попытки обратить вспять процесс старения защитной системы организма не так уж и невозможны.

Он указал на широко известный факт - иммунная система человека с возрастом начинает разлаживаться, вследствие чего пожилые люди чаще болеют и тяжелее переносят инфекционные заболевания.

"Мы выросли в плане понимания инфекционных заболеваний. Знания об инфекционных заболеваниях даже вне коронавируса мы сможем применить в будущем. В частности, данные о том, что старые люди тяжелее переносят коронавирус, вновь подняли очень актуальную для человечества задачу: как можно быстрее разработать действующую реверсивную терапию старения. В том числе это поможет обращать старение иммунитета вспять, и люди смогут легче перенести это заболевание", – надеется Денис Варванец.