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И вечная весна! COVID-19 толкнул биохакеров на поиск «эликсира молодости»

11:11, 08.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Пандемия, которая по данным университета Джонса Хопкинса на 8 декабря уже унесла 1 544 985 жизней, подтолкнула попытки ученых решить проблему возрастных изменений иммунной системы. В том числе, и российских.

И вечная весна! COVID-19 толкнул биохакеров на поиск &laquo;эликсира молодости&raquo;
Фото: pixabay.com

О подобных опытах в интервью радио Sputnik рассказал биогеронтолог и, как он себя называет, биохакер Денис Варванец. Он убежден, что информация, накопленная врачами при лечении COVID-19, может продвинуть эту работу. И попытки обратить вспять процесс старения защитной системы организма не так уж и невозможны.

Он указал на широко известный факт - иммунная система человека с возрастом начинает разлаживаться, вследствие чего пожилые люди чаще болеют и тяжелее переносят инфекционные заболевания.

"Мы выросли в плане понимания инфекционных заболеваний. Знания об инфекционных заболеваниях даже вне коронавируса мы сможем применить в будущем. В частности, данные о том, что старые люди тяжелее переносят коронавирус, вновь подняли очень актуальную для человечества задачу: как можно быстрее разработать действующую реверсивную терапию старения. В том числе это поможет обращать старение иммунитета вспять, и люди смогут легче перенести это заболевание", – надеется Денис Варванец.

Биогеронтолог тем не менее добавил, что до прорыва в подобных исследованиях понадобится еще 10‒15 лет.  "На мой взгляд, самое перспективное – это омоложение межклеточного матрикса (межклеточного вещества, ‒ Прим.ред.), когда мы сможем убрать молекулу под названием глюкозепан из долгоживущих белков гена, который делает наш матрикс жестким. Это один из самых фундаментальных процессов старения, когда повышается жесткость сосудов, жесткость кожи и так далее. Этот процесс очень патологический. Когда мы с ним справимся, а я думаю, что это произойдет через 10-15 лет, то это будет сильный прорыв в качестве и продолжительности жизни", – заключил Денис Варванец.

Рубрики: Гериатрия, Общество

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