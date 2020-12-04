 Североамериканские исследователи похвастались тем, что нашли блокирующие коронавирус продукты

Очередной «пищевой» способ борьбы с новой коронавирусной инфекцией предложили ученые из университета Северной Каролины (США). Они назвали доступные продукты, в которых содержатся вещества, способные блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2.

Результаты их научно-творческих поисков обнародованы в издании Frontiers in Plant Science. Американские исследователи считают, что химические соединения в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению нового вируса в организме человека. Специалисты рассказали, что в данных продуктах содержатся вещества, способные блокировать его ферменты-протеазы, которые расщепляют пептидную связь между аминокислотами в белках.

Попутно ученые выяснили, что темный шоколад и какао также могут снижать активность ферментов коронавируса SARS-CoV-2.

Издание «Лента.ру» напоминает о том, что ранее группа ученых из Института вирусологии Университетской клиники Эссена (Германия) определила, что чай на основе шалфея и периллы помогают бороться с коронавирусом. Они считают, что даже его небольшое количество значительно подавляет воспроизводство SARS-CoV-2.

Отметим, что ещё в самом начале пандемии COVID-19 исключительные свойства противодействия новой коронавирусной инфекции и укрепления иммунитета приписали лимону, чесноку и имбирю. В результате ажиотажного спроса эти продукты повсеместно пропали из российских магазинов, а вернулись на товарные полки с многократным ростом цены. После этого чудодейственные свойства в профилактике и лечении новой для человечества болезни приписывали самым разным продуктам.

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