В России будут производить больше обезболивающих. Кабмин увеличил квоту на ввоз наркотических веществ

В России будут производить больше обезболивающих препаратов на основе оксикодона, ремифентанила и фентанила. Правительство увеличило квоту на ввоз, хранение и производство этих трех веществ. Они входят в состав лекарств, применяемых при анестезии и оказании паллиативной помощи.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства №1955 об увеличении квоты на ввоз, хранение и производство таких веществ, как оксикодон (текодин), ремифентанил и фентанил. Они входят в перечень наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщается на сайте кабмина, квоты по оксикодону, на основе которого в России планируют выпускать два обезболивающих препарата, вырастут в 2,5 раза. Разработка состава этих лекарств и технологии производства уже началась.

Квоты на ввоз ремифентанила увеличатся более чем в 7 раз.

«Препарат с одноимённым названием применяется в анестезиологии за рубежом и обладает рядом преимуществ по сравнению со своими предшественниками. Производство его аналога вскоре также запустят в России. Доклинические исследования начнутся в 2021 году», - комментируют в правительстве.

Квоты на схожий по действию фентанил вырастут в 1,5 раза. Лекарство с одноимённым названием уже выпускают в России и в следующем году пего производство планируют увеличить.



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