Лекарство "Спинраза" для лечения СМА включили в перечень жизненно важных препаратов

Единственный зарегистрированный в России препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) - "Спинраза" включили в перечень жизненно важных препаратов. Закупать лекарство самостоятельно практически невозможно, одна инъекция стоит 125 тысяч долларов.

Правительство РФ включило единственный зарегистрированный в России препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно важных лекарств. Распоряжение подписал Михаил Мишустин, оно вступит в силу 1 января 2021 года.

"Включить (Прим. ред.) M09АX прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы нусинерсен", - говорится в документе.

Нусинерсен - действующее вещество в препарате "Спинраза", в перечень включен раствор для интратекального введения (введение в область спинного мозга - Прим.ред.).

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"Спинраза" - очень дорогой препарат, одна инъекция обойдется в 125 тысяч долларов. Пациентам с СМА необходимо вводить лекарство на протяжении всей жизни в качестве терапии.

Напомним, 2 дня назад Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. Со следующего года доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, будут облагаться налогом по ставке в 15%. Повышение НДФЛ в ближайшие три года должно принести 190 миллиардов рублей, эти средства направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

Также в перечень ЖНВЛП войдут 4 новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Вакцины от коронавируса тоже войдут в перечень. В правительстве уточнили, что их туда внесут чуть раньше – в начале декабря 2020 года.

© Доктор Питер