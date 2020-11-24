Правило 7-го дня: пациенты с COVID-19 либо выздоравливают, либо «вспыхивают» с новой силой

У COVID-19 есть «точка невозврата», утверждают практикующие врачи-терапевты, накопившие опыт в лечении новой коронавирусной инфекции. Обычно это седьмой день болезни, после которого пациент либо идет на поправку, либо «утяжеляется». Своими наблюдениями врачи поделились с «Доктором Питером».

- Уже известно, что болезнь протекает в две фазы, у меня много таких пациентов, и большинство - из второй, - рассказывает врач-терапевт Игорь Соколов. - Первая длится 5-6 дней, это фаза скрытого воспаления. Вероятнее всего, в это время происходит «равная борьба»: интенсивное размножение вируса в первые дни заболевания компенсируется мгновенной реакцией иммунной системы и ее защитной ролью: она убивает и сам вирус, и пораженные клетки, нивелируя численное превосходство и ограничивая зоны повреждения. Человек замечает болезнь по разным симптомам - температура, кашель, горло, нос заложило, диарея или даже изолированная слабость. Часто эти симптомы продолжаются два-три дня и уходят совсем, либо снижаются до незначительных проявлений. Кто-то реагирует скачком температуры в 38-39С на 1-2 дня и выравнивает положение, у кого-то только субфебрилитет несколько дней, у кого-то и повышенной температуры нет, а есть другая симптоматика. И это нормальная реакция на вторжение вирусного агента. Казалось, человек уже поправляется или даже поправился. Но нет, на 6-7-й день все может повториться с удвоенной силой - начинает развиваться гипервоспалительный синдром и защитные силы иммунитета либо падают, либо развивается ряд эффектов, направленных против организма. Здесь и избыточная моноцитарная активация из-за цитокинов и ферритина, и нетоз (клеточная гибель — Прим. ред.), и брадикининовые влияния (брадикинин — пептид, ответственный за так называемый брадикининовый штром — Прим. ред.). Именно эти проявления становятся, чаще всего, показателями для госпитализации.

Игорь Соколов говорит, что седьмой день важен, потому что к этому дню наблюдается массированный выход вируса из пораженных клеток и развитие воспаления - реакции со стороны иммунной системы. К седьмому дню нарастает иммуная активность и если она остается компенсированной, то человек точно поправится, а если на 7-й день - пик температуры в 38.5-39 (у меня очень много подобных примеров), значит, надо подключать антикоагулянты и патогенетическую терапию, просто водичкой уже не обойтись. Такое течение характерно для пациентов 45+, молодежь обычно на седьмом дне и прерывает болезнь.

Настороженность у врачей к седьмому дню болезни сформировал не только коронавирус.

- Такие пиковые дни нормальны для течения любого заболевания, - говорит врач Станислав Демин. - Уже давно и прекрасно описан процесс любого воспаления — по стадиям. Действительно, к седьмому дню воспаление либо разрешается, либо нет. С ковидом все немного хитрее. Здесь болезнь развивается по синусоиде - человек заболевает, температура 38-39, и вот на пятый, шестой или седьмой день у него резко падает температура до 36.6. Он, думает, что выздоровел, перестает соблюдать постельный режим, бежит в магазин, садится на велосипед, и тут происходит резкий обвал. Коронавирус - очень жестокая инфекция, которая не прощает ошибок И вот это «правило седьмого дня» обычно совпадает с окончанием приема противовирусного препарата, а далее мы смотрим, пациент ухудшится или пойдет на поправку. Поэтому так важно наблюдение врача. Я контролирую своих пациентов два раза в день - утром и вечером. В среднем человек болеет пять-семь дней. Если идет ухудшение, то пациент переходит на вторую синусоиду, откуда он может либо уйти на ИВЛ, либо очень долго болеть — до месяца. Потом тяжелейшее восстановление.

Почему один относительно компенсированный или полностью компенсированный пациент «вспыхивает», а другой выздоравливает, показывая положительную динамику? Вопрос остается открытым.

- Как я только не пытался понять, кому суждено затемпературить на 5-7-й день, а кому нет… Пока не вычислил, - говорит доктор Игорь Соколов. - Мои наблюдения: у мужчин с фебрильной или у женщин с субфебрильной температурой в течение 1-2 дней и последующей ее нормализацией нет дальнейшего развития заболевания. Меня настораживает длительный субфебрилитет (37–37.4) у женщин и постоянная небольшая фебрильная температура (38.2, к примеру) у мужчин, корригирующаяся парацетамолом. Состояние при этом более чем удовлетворительное, но оно очень обманчиво, и такие пациенты вспыхивают на шестой день обычно очень ярко.

По словам доктора Соколова, в течении болезни можно выделить два пиковых периода — кроме 7-го дня, важен еще и 14-й.

- Когда на 8-й день ситуация такая же, как и на 6-7-й (улучшение или незначительная симптоматика) - то назад, к ухудшению, дороги уже не будет. Иными словами - какое состояние будет на 7-й день, такое и ждите до 12-го. Обычно пациенты начинают быстро поправляться к 11-12 дню. На 14-й идет максимальная выработка антител G класса. Состояние лучше, но человек боится, что все вернется снова после. Но нет, такого не происходит. А вот если к 14-му дню не поправился, шанс попасть на ИВЛ очень высок.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер