ВОЗ: В мире могло быть несколько «нулевых» пациентов с коронавирусом

В мире могло быть несколько «нулевых» пациентов с коронавирусом, считают в ВОЗ. Специалисты не исключают, что у COVID-19 может найтись промежуточный «хозяин», а изначально переносчиком инфекции мог быть как человек, так и животное.

Во Всемирной организации здравоохранения пока не могут точно сказать, где и как произошел первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Надо сказать, что таких нулевых случаев может быть несколько - это может быть человек, но это может быть еще и животное, - отметил он. - Мы также не исключаем, что у этого вируса есть промежуточный «хозяин». Но сейчас все это еще очень сложно установить», - цитирует эксперта ТАСС.

По словам Райна, сейчас важно обнаружить, каким образом вирус прорвал межвидовой барьер. Если все началось с животного, то можно столкнуться с дальнейшими заражениями, как в недавней истории передачи вируса от норок к человеку.

В ВОЗ создали международную группу экспертов, которая должна отправиться на место, в китайский Ухань и ответить на эти вопросы.