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Производители пообещали: «Спутник V» будет дешевле, чем вакцины от компаний Moderna и Pfizer

14:32, 22.11.2020 / Верcия для печати

Американские компании Moderna и Pfizer назвали цены на вакцины от коронавируса. Стоимость российской вакцины «Спутник V» пообещали озвучить на следующей неделе, подчеркнув, что она будет ниже, чем у западных производителей.

Производители пообещали: &laquo;Спутник V&raquo; будет дешевле, чем вакцины от компаний Moderna и Pfizer
Фото: pixabay.com

Глава американской фармкомпании Moderna Стефан Бансель заявил немецкой газете Welt, что стоимость вакцины от коронавируса будет колебаться от $25 до $37. Он считает, что она оправдывает себя, а точная цена будет зависеть от объема партии, необходимого заказчику. 

«Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли», — пояснил Бансель.

Ранее стало известно, что вакцина от компаний американской Pfizer и немецкой BioNTech будет стоить для Европейского союза примерно $18,34 за дозу. Точная цена еще не названа. 

Цену на российскую вакцину «Спутник V» пообещали озвучить на следующей неделе, сообщил ТАСС представитель Российского фонда прямых инвестиций. Официальный аккаунт вакцины в Twitter опубликовал информацию, что она будет дешевле, чем у западных производителей. 

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«Объявленные цены в $19,5 за дозу вакцины Pfizer и $25-37 за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят $39 и $50-74 на человека. Одному человеку требуется две дозы вакцин Pfizer, «Спутник V» и Moderna. Цена на «Спутник V» будет намного ниже», - говорится в сообщении. 

В середине ноября были опубликованы промежуточные результаты исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» -  ее эффективность составила 92%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко после объявления результатов заявил, что «именно такой путь наиболее успешен для победы над пандемией».

Рубрики: Инфекционные болезни

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