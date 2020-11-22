Производители пообещали: «Спутник V» будет дешевле, чем вакцины от компаний Moderna и Pfizer

Американские компании Moderna и Pfizer назвали цены на вакцины от коронавируса. Стоимость российской вакцины «Спутник V» пообещали озвучить на следующей неделе, подчеркнув, что она будет ниже, чем у западных производителей.

Глава американской фармкомпании Moderna Стефан Бансель заявил немецкой газете Welt, что стоимость вакцины от коронавируса будет колебаться от $25 до $37. Он считает, что она оправдывает себя, а точная цена будет зависеть от объема партии, необходимого заказчику.

«Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли», — пояснил Бансель.

Ранее стало известно, что вакцина от компаний американской Pfizer и немецкой BioNTech будет стоить для Европейского союза примерно $18,34 за дозу. Точная цена еще не названа.

Цену на российскую вакцину «Спутник V» пообещали озвучить на следующей неделе, сообщил ТАСС представитель Российского фонда прямых инвестиций. Официальный аккаунт вакцины в Twitter опубликовал информацию, что она будет дешевле, чем у западных производителей.

«Объявленные цены в $19,5 за дозу вакцины Pfizer и $25-37 за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят $39 и $50-74 на человека. Одному человеку требуется две дозы вакцин Pfizer, «Спутник V» и Moderna. Цена на «Спутник V» будет намного ниже», - говорится в сообщении.

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of .50 and Moderna of - per dose actually means their price of and - per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 22, 2020