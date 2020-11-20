Аптеки предлагают штрафовать врачей за отказ в выписке рецепта

Аптеки предлагают штрафовать врачей за отказ в выписке рецепта19:24, 20.11.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» предлагает штрафовать врачей, которые отказываются выписывать пациенту рецепт на лекарство по показаниям. Письмо с таким предложением было направлено в Госдуму. По мнению авторов, штрафы должны составить от 3 до 5 тысяч рублей.
«СоюзФарма» направила письмо на имя председателя думского комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова, в котором просит парламентария выступить с законодательной инициативой об установлении административной ответственности медработников за отказ пациенту в оформлении рецепта. Об этом сообщает «Фармвестник».
«Отказ медицинского работника в оформлении рецепта на лекарственный препарат при наличии показаний к его применению влечет наложение административного наказания на медицинских работников, имеющих право назначать лекарственные препараты и выписывать рецепт, в порядке, установленном законодательством РФ, в виде административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей», - так звучит предлагаемая норма в КоАП о штрафах для медиков.
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По мнению членов аптечной ассоциации, введение такой ответственности поможет пресечь злоупотребления должностным положением со стороны медиков и обеспечить гарантии пациентов на своевременное получение лекарств.
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© Доктор Питер
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Не пора ли штрафовать тупых фармацевтов, не знающих международных непатентованных наименований?
Очередной бред сивой кобылы. Ещё один кусок грязи в адрес врачей, к сожалению, со стороны родственной профессии. Когда врачи все постепенно уйдут вследствие подобных инициатив, пациенты пойдут лечиться к фармацевтам! & (_7