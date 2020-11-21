«Шлем» с вентилятором вместо респиратора. Врач петербургской больницы запатентовал новый СИЗ

«Шлем» с вентилятором вместо респиратора. Врач петербургской больницы запатентовал новый СИЗ10:00, 21.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Смена в обычных СИЗах — каторжный труд: очки (не только защитные), запотевают, маска сдавливает лицо и дышать через нее тяжело. И вообще, жарко. Поработав месяц в «боевом обмундировании» анестезиолог-реаниматолог Городской больницы №2 начал придумывать усовершенствованную маску. Получился шлем с вентилятором, который сейчас тестируют его коллеги.
Владислав Спиридонов — единственный врач из пятерых авторов патента, полученного НПО «Тепломаш» на «способ и средство индивидуальной защиты от патогенных микроорганизмов и вирусов». Он еще в самом начале работы в красной зоне осознал, что существующие средства индивидуальной защиты, с одной стороны, мягко говоря, неудобные, с другой, это не медицинские изделия и полноценной защиты от вируса не обеспечивают. В течение семи месяцев Владислав Спиридонов и группа инженеров «Тепломаша» работали над своим изобретением.
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- «Шлем» изготовлен из специальной мембранной ткани, которая не пропускает воздух из окружающей среды, но способна пропускать его изнутри. Как капюшон защитного костюма затягивается по контуру лица, так и «шлем» затягивается, но на шее. Он фиксируется на голове специальным обручем (на лбу и на затылке), поэтому хорошо держится. В него встроен мотор и аккумулятор, рассчитанный на работу в течение 8-9 часов, - описывает свое изобретение Владислав Спиридонов, к.м.н., анестезиолог-реаниматолог Городской многопрофильной больницы №2. - Внутри маски создается положительное давление, мотор подает воздух со скоростью 90 литров в минуту (человек выдыхает 6-7 литров в минуту), поэтому даже если бы в этом шлеме были щели, вдохнуть наружный воздух невозможно.
Воздух в это замкнутое пространство поступает через три фильтра, использующихся в аппарате ИВЛ, — создатели защитного медицинского изделия проверили все существующие и остановились на фильтрах фирмы Dräger, которые дают 99,99-процентную защиту от вирусов и бактерий. Они служат сутки, а затем утилизируются.
- Сейчас несколько защитных «шлемов» тестируются в нашей больнице, «Техномаш» готов к серийному производству, - сообщает Спиридонов. - С инженерами этого завода мы все делаем вместе, теперь работаем над усовершенствованием нашего СИЗа — хотим поставить для дополнительной защиты УФ-лампу перед мотором, чтобы человек получал абсолютно обезвреженный воздух. В перспективе намерены создать облегченный вариант для сотрудников ковидных отделений, например, постовых медсестер.
Преимущества этого медизделия очевидны: его можно не снимать в течение всей смены. Спиридонов — анестезиолог-реаниматолог, говорит, что в этом СИЗе удобно работать на протяжении всей операции, а она может длиться и 5, и 7 часов. За счет поступающего под давлением воздуха в нем легко дышится, не запотевают очки и экран «шлема», можно через ткань почесать нос — бывает, это желание доводит в СИЗах до того, что приходится покидать красную зону, чтобы снять капюшон и респиратор.
- Мне периодически нужно слушать пациента в отделении реанимации, использовать при этом фонендоскоп очень проблематично: нужно расстегнуть капюшон, чтобы добраться до ушей, а значит, подвергаться 100-процентному риску инфицирования. Теперь, прежде чем облачиться в СИЗ, я могу надеть фонендоскоп на шею, а затем надеть «шлем», в котором есть специальный выход для фондендоскопа, который герметично зажимается. Потом через ткань он легко вставляется в уши, - объясняет изобретатель.
Приблизительная цена «шлема» — около 27 тысяч рублей. Кажется, много, но если учесть, что он многоразовый - замене подлежат только фильтры, которые без корпуса стоят копейки, покупка все равно будет выгодной. Использовать его можно даже не для одного человека, а передавать после стерилизации коллеге в другой смене. Одеть в них операционныые бригады, сотрудников отделений реанимации может любая клиника. Существуют еще американские аналоги такого шлема (у фирмы Stryker они стоят 4250 долларов, правда, там есть bluetooth и лампочка для хирургов, у популярной строительной компании 3M громоздкая конструкция, неизвестно как задерживающая вирусы, стоит от 2,5 тысяч долларов).
© Доктор Питер
Вопрос доступности фильтров под вопросом. Вообще, удивительно что люди всё ещё делают подобные вещи, притом что ясно, что никаким министерствам это не надо, никто из администрации Президента РФ не прибежит, не исследует, ни откроет завод по производству новых СИЗ и фильтров (как это было бы в СССР). Бизнесу сие тем более не сдалось. Единственное, что если документация по изобретению появится в свободном доступе - запустят производство у себя китайцы. Тогда есть шанс что оно появится на алиэкспресс. Так что, у нас эта разработка останется вещью "в себе" и пользоваться ей будет только автор, как обычно.