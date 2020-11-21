«Шлем» с вентилятором вместо респиратора. Врач петербургской больницы запатентовал новый СИЗ

Смена в обычных СИЗах — каторжный труд: очки (не только защитные), запотевают, маска сдавливает лицо и дышать через нее тяжело. И вообще, жарко. Поработав месяц в «боевом обмундировании» анестезиолог-реаниматолог Городской больницы №2 начал придумывать усовершенствованную маску. Получился шлем с вентилятором, который сейчас тестируют его коллеги.

Владислав Спиридонов — единственный врач из пятерых авторов патента, полученного НПО «Тепломаш» на «способ и средство индивидуальной защиты от патогенных микроорганизмов и вирусов». Он еще в самом начале работы в красной зоне осознал, что существующие средства индивидуальной защиты, с одной стороны, мягко говоря, неудобные, с другой, это не медицинские изделия и полноценной защиты от вируса не обеспечивают. В течение семи месяцев Владислав Спиридонов и группа инженеров «Тепломаша» работали над своим изобретением.

- «Шлем» изготовлен из специальной мембранной ткани, которая не пропускает воздух из окружающей среды, но способна пропускать его изнутри. Как капюшон защитного костюма затягивается по контуру лица, так и «шлем» затягивается, но на шее. Он фиксируется на голове специальным обручем (на лбу и на затылке), поэтому хорошо держится. В него встроен мотор и аккумулятор, рассчитанный на работу в течение 8-9 часов, - описывает свое изобретение Владислав Спиридонов, к.м.н., анестезиолог-реаниматолог Городской многопрофильной больницы №2. - Внутри маски создается положительное давление, мотор подает воздух со скоростью 90 литров в минуту (человек выдыхает 6-7 литров в минуту), поэтому даже если бы в этом шлеме были щели, вдохнуть наружный воздух невозможно.

Воздух в это замкнутое пространство поступает через три фильтра, использующихся в аппарате ИВЛ, — создатели защитного медицинского изделия проверили все существующие и остановились на фильтрах фирмы Dräger, которые дают 99,99-процентную защиту от вирусов и бактерий. Они служат сутки, а затем утилизируются.

- Сейчас несколько защитных «шлемов» тестируются в нашей больнице, «Техномаш» готов к серийному производству, - сообщает Спиридонов. - С инженерами этого завода мы все делаем вместе, теперь работаем над усовершенствованием нашего СИЗа — хотим поставить для дополнительной защиты УФ-лампу перед мотором, чтобы человек получал абсолютно обезвреженный воздух. В перспективе намерены создать облегченный вариант для сотрудников ковидных отделений, например, постовых медсестер.

Преимущества этого медизделия очевидны: его можно не снимать в течение всей смены. Спиридонов — анестезиолог-реаниматолог, говорит, что в этом СИЗе удобно работать на протяжении всей операции, а она может длиться и 5, и 7 часов. За счет поступающего под давлением воздуха в нем легко дышится, не запотевают очки и экран «шлема», можно через ткань почесать нос — бывает, это желание доводит в СИЗах до того, что приходится покидать красную зону, чтобы снять капюшон и респиратор.

- Мне периодически нужно слушать пациента в отделении реанимации, использовать при этом фонендоскоп очень проблематично: нужно расстегнуть капюшон, чтобы добраться до ушей, а значит, подвергаться 100-процентному риску инфицирования. Теперь, прежде чем облачиться в СИЗ, я могу надеть фонендоскоп на шею, а затем надеть «шлем», в котором есть специальный выход для фондендоскопа, который герметично зажимается. Потом через ткань он легко вставляется в уши, - объясняет изобретатель.

Приблизительная цена «шлема» — около 27 тысяч рублей. Кажется, много, но если учесть, что он многоразовый - замене подлежат только фильтры, которые без корпуса стоят копейки, покупка все равно будет выгодной. Использовать его можно даже не для одного человека, а передавать после стерилизации коллеге в другой смене. Одеть в них операционныые бригады, сотрудников отделений реанимации может любая клиника. Существуют еще американские аналоги такого шлема (у фирмы Stryker они стоят 4250 долларов, правда, там есть bluetooth и лампочка для хирургов, у популярной строительной компании 3M громоздкая конструкция, неизвестно как задерживающая вирусы, стоит от 2,5 тысяч долларов).

© Доктор Питер