Курильщиков могут начать лечить от никотиновой зависимости с помощью телемедицины

Минздрав разработал Порядок лечения никотиновой зависимости в стационаре и на дому. Медпомощь пациенту смогут оказывать психиатр, терапевт, нарколог, пульмонолог и врач общей практики. В том числе, с помощью телемедицинских технологий.

Министерство здравоохранения разработало порядок лечения никотиновой зависимости - в стационаре, на дому и с помощью телемедицины. Он должен начать действоать с 2021 года. Проект ведомственного приказа «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению ‎по прекращению потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, лечению табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» опубликован на Едином портале нормативных актов, его обсуждение продлится до 30 ноября.

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Также в проекте уточняется, что медпомощь может оказываться с применением телемедицинских технологий - организации консультаций или участия во врачебных консилиумах.

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Оказывать медпомощь пациентам с никотиновой зависимостью могут терапевт, психиатр, пульмонолог, психиатр-нарколог и врач общей практики, ​прошедшие обучение по программам дополнительного профессионального образования.

© Доктор Питер