Ученые: Новый штамм коронавируса быстрее передается, но не приводит к серьезным последствиям

Ученые: Новый штамм коронавируса быстрее передается, но не приводит к серьезным последствиям11:50, 16.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Американские ученые заявили, что новый штамм коронавируса D614G, появившийся в Европе, быстрее передается и размножается, но более чувствителен к препаратам и не ведет к тяжелому течению болезни.
Ученые из США изучили новый штамм коронавируса, появившийся в Европе и пришли к выводу, что он быстрее размножается и передается, но более чувствителен к препаратам на основе антител и не ведет к такому тяжелому течению болезни, как при COVID-19. Исследование опубликовано в научном журнале Science.
Вирус SARS-CoV-2 быстро мутирует и уже распространился по всему миру. Эксперты дали название новому штамму - D614G. По мнению ученых, новый штамм увеличивает способности клеток \"открываться\" вирусу.
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Также исследователи заявили, что все вакцины, созданные на основе оригинального китайского штамма, \"вызывают хороший иммунный ответ, защищающий и от этого штамма\".
Ранее в Европе сообщали об измененном вирусе и даже называли его COVID-20.
© Доктор Питер
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