Ученые: Новый штамм коронавируса быстрее передается, но не приводит к серьезным последствиям

Американские ученые заявили, что новый штамм коронавируса D614G, появившийся в Европе, быстрее передается и размножается, но более чувствителен к препаратам и не ведет к тяжелому течению болезни.

Ученые из США изучили новый штамм коронавируса, появившийся в Европе и пришли к выводу, что он быстрее размножается и передается, но более чувствителен к препаратам на основе антител и не ведет к такому тяжелому течению болезни, как при COVID-19. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Вирус SARS-CoV-2 быстро мутирует и уже распространился по всему миру. Эксперты дали название новому штамму - D614G. По мнению ученых, новый штамм увеличивает способности клеток \"открываться\" вирусу.

Также исследователи заявили, что все вакцины, созданные на основе оригинального китайского штамма, \"вызывают хороший иммунный ответ, защищающий и от этого штамма\".

Ранее в Европе сообщали об измененном вирусе и даже называли его COVID-20.

В октябре американские ученые выяснили, что штамм коронавируса SADS-CoV, вызывающий у свиней острую диарею, может быть опасным для человека. Впервые SADS-CoV обнаружили в Китае, в отличие от COVID-19, он в первую очередь поражает кишечник.

© Доктор Питер