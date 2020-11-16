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Ученые: Новый штамм коронавируса быстрее передается, но не приводит к серьезным последствиям

11:50, 16.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Американские ученые заявили, что новый штамм коронавируса D614G, появившийся в Европе, быстрее передается и размножается, но более чувствителен к препаратам и не ведет к тяжелому течению болезни.

Ученые: Новый штамм коронавируса быстрее передается, но не приводит к серьезным последствиям
Фото: pixabay.com

Ученые из США изучили новый штамм коронавируса, появившийся в Европе и пришли к выводу, что он быстрее размножается и передается, но более чувствителен к препаратам на основе антител и не ведет к такому тяжелому течению болезни, как при COVID-19. Исследование опубликовано в научном журнале Science. 

Вирус SARS-CoV-2 быстро мутирует и уже распространился по всему миру. Эксперты дали название новому штамму - D614G. По мнению ученых, новый штамм увеличивает способности клеток \"открываться\" вирусу. 

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Также исследователи заявили, что все вакцины, созданные на основе оригинального китайского штамма, \"вызывают хороший иммунный ответ, защищающий и от этого штамма\". 

Ранее в Европе сообщали об измененном вирусе и даже называли его COVID-20. 

В октябре американские ученые выяснили, что штамм коронавируса SADS-CoV, вызывающий у свиней острую диарею, может быть опасным для человека. Впервые SADS-CoV обнаружили в Китае, в отличие от COVID-19, он в первую очередь поражает кишечник.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

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