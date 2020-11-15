Петербуржцев начали бесплатно прививать от гриппа квадривакциной

Петербуржцев начали бесплатно прививать от гриппа квадривакциной22:09, 15.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Для бесплатной вакцинации петербуржцев от гриппа в город поступили еще две партии вакцины, в том числе долгожданная четырехвалентная вакцина «Ультрикс квадри» - более 124 тысяч доз. Об этом сообщили в Смольном.
«На этой неделе в Петербург поступили еще две партии вакцины от гриппа. Это трехвалентная вакцина «Совигрипп» для взрослых в количестве 483,57 тысяч доз, вакцина «Совигрипп» для детей – 27,6 тысяч доз и четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» - 124,2 тысяч доз», - сообщает сегодня, 15 ноября, пресс-служба Смольного.
Напомним, возможность привиться в рамках Нацкалендаря квадривакциной от гриппа (она дополнительно защищает от еще одного штамма вируса гриппа В) петербуржцы искали еще в начале прививочной кампании, но она появилась только в ноябре.
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По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, на сегодня привиты от гриппа 40,18% петербуржцев – 2 163 404 человека. Всего в этом году в Петербурге планируют привить более 3,2 млн человек, в том числе в рамках Нацкалендаря – 2,7 млн человек.
В разных районах города продолжают работать 9 передвижных прививочных пунктов. Всего в мобильных пунктах прививки уже сделали более 209,2 тысяч горожан. Наибольший охват прививками отмечен в Выборгском районе - там привились 58 899 человек.
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© Доктор Питер
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