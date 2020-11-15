Петербуржцев начали бесплатно прививать от гриппа квадривакциной

Для бесплатной вакцинации петербуржцев от гриппа в город поступили еще две партии вакцины, в том числе долгожданная четырехвалентная вакцина «Ультрикс квадри» - более 124 тысяч доз. Об этом сообщили в Смольном.

«На этой неделе в Петербург поступили еще две партии вакцины от гриппа. Это трехвалентная вакцина «Совигрипп» для взрослых в количестве 483,57 тысяч доз, вакцина «Совигрипп» для детей – 27,6 тысяч доз и четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» - 124,2 тысяч доз», - сообщает сегодня, 15 ноября, пресс-служба Смольного.

Напомним, возможность привиться в рамках Нацкалендаря квадривакциной от гриппа (она дополнительно защищает от еще одного штамма вируса гриппа В) петербуржцы искали еще в начале прививочной кампании, но она появилась только в ноябре.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, на сегодня привиты от гриппа 40,18% петербуржцев – 2 163 404 человека. Всего в этом году в Петербурге планируют привить более 3,2 млн человек, в том числе в рамках Нацкалендаря – 2,7 млн человек.

В разных районах города продолжают работать 9 передвижных прививочных пунктов. Всего в мобильных пунктах прививки уже сделали более 209,2 тысяч горожан. Наибольший охват прививками отмечен в Выборгском районе - там привились 58 899 человек.

Справка

В отличие от трехвалентных, которые обычно используются в рамках Нацкалендаря, квадривакцина защищает сразу от четырех штаммов вируса гриппа. В этом году в нее дополнительно входит штамм вируса гриппа B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage). Квадривакцины в США и некоторых европейских странах применяются уже давно. В России первую такую вакцину разработали в конце 2018 года – это «Ультрикс Квадри» производства завода «ФОРТ» в Рязанской области (совместное предприятие ГК Ростех и Marathon Group). Уже в начале 2019-го главный санитарный врач страны Анна Попова анонсировала полный переход России в 2019-2021 годах на использование четырехвалентных вакцин в рамках Нацкалендаря прививок. Переход должен был быть поэтапным - планировалось, что часть россиян смогут привиться ею бесплатно еще прошлой осенью. Однако в начале прошлогодней кампании этого не произошло. Как выяснилось позже, бесплатная квадривакцина все же поступила в город – в ноябре-декабре пришли 135,5 тысяч доз.

© Доктор Питер