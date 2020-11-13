В Мариинскую больницу приходит новый главный врач

В понедельник, 16 ноября, должность главного врача Мариинской больницы займет Анатолий Завражнов, военный врач — полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор. Информацию о назначении Анатолий Анатольевич подтвердил "Доктору Питеру".

Анатолий Завражнов — выпускник ВМА, полковник медицинской службы, доктор медицинских наук. Прошел через две чеченские войны. «Когда взорвали госпиталь в Моздоке, они с коллегой сами заштопали друг другу осколочные ранения и отправились оперировать тех, кто выжил при взрыве, уже в условиях районной больницы — от госпиталя ничего не осталось. Я прилетел туда через 6 часов после взрыва, а они уже прооперировали всех, кого нужно было оперировать (...). Я представлял всех оставшихся в живых (пятерых) хирургов к Ордену Мужества», - рассказывал «Доктору Питеру» о Завражном Борис Гайдар, возглавлявший тогда Военно-медицинскую академию.

Анатолию Завражному 49 лет, он практически всю жизнь прослужил в ВМА, в том числе работал заместителем начальника кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова по клинической работе. Исключение: периоды работы главным врачом 4-й больницы Сочи, построенной к Олимпиаде-2014 и заместителем главного врача по хирургии Краевой клинической больницы №1 в Краснодаре. В 2017 году он вернулся в Петербург и возглавил новую многопрофильную клинику ВМА. В Мариинскую больницу он переходит из группы клиники «СОГАЗ Медицина», где почти год отработал главным хирургом.

«Доктор Питер» рассказывал об Анатолии Завражном, когда его имя звучало среди претендентов на должность вице-губернатора Петербурга во время смены правительства в городе. Валерий Парфенов, экс-главный врач НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, отзывался о нем так: «Кавалер ордена Мужества, блестящий хирург и организатор. Из профессорской семьи, очень образованный, начитанный, мобильный».

Напомним, 1 октября стало известно о том, что с должности главного врача Мариинской больницы уходит на пенсию Олег Емельянов, руководивший ею 22 года. Пока должность оставалась вакантной, обязанности главного врача исполняла заместитель Евгения Рубежова.

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