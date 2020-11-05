Спасают донорские субботы: В петербургских больницах - дефицит крови

Донорский «светофор» Городской станции переливания крови почти весь красный - кровь для пациентов городских больниц в дефиците. Но, как говорят специалисты, такая картина - с марта, хотя периодически бывает улучшение. Сейчас опять наступают тяжелые времена. Из-за сокращения графика выездных дней донора на Московском, 104, вновь открывают «донорские субботы».

Так называемый донорский «светофор» ГСПК сейчас практически весь красный — острого дефицита, согласно данным на сайте станции, нет только с IV группой крови +. Как объяснил «Доктору Питеру» специалист по пропаганде донорства ГСПК Станислав Давыдов, с марта светофор редко выглядел иначе. Хотя, бывают улучшения. Они появились, к примеру, с началом проведения выездных дней донора на предприятиях. Но в ноябре программу выездов пришлось сократить, поэтому вновь после перерыва в октябре врачи выходят на субботний прием.

- К сожалению, в ноябре у нас более 50% выездных мероприятий сокращается. Это повлечет за собой усиленный прием доноров на Московском, 104 (адрес ГСПК). И в эту субботу (7 ноября с 9 до 13 часов) мы принимаем в усиленном режиме — максимально выводим персонал, чтобы доноры могли сдать кровь комфортно и быстро, - сказал Станислав Давыдов.

По словам специалиста, чтобы справляться без субботних выходов, в будни станция должна проводить не менее 100 донаций. При этом, и большой поток желающих не выход — станция «не резиновая» и не сможет принять более 100-150 человек за день. Пока донорские субботы спасают. По словам Станислава Давыдова, у петербуржцев есть "огромное желание" сдавать кровь в выходные.

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