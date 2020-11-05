Роспотребнадзор: Чеснок, лук и цитрусовые не защитят от вирусов

В Роспотребнадзоре развеяли популярные мифы о чудесном влиянии на иммунитет лука, чеснока, цитрусовых и аскорбиновой кислоты. По мнению экспертов, самое главное для иммунной системы, защищающей нас от вирусов, - это сбалансированное питание.

Лук, чеснок, цитрусовые не помогут резко укрепить иммунитет, а во время простуды не стоит налегать на аскорбиновую кислоту. По мнению консультанта по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргариты Провоторовой, наш иммунитет складывается из множества факторов и один из них - здоровое разнообразное питание.

"Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет", — цитируют РИА Новости Провоторову.

Она напомнила, что в здоровом рационе должны присутствовать мясные и молочные продукты, свежие овощи, фрукты и зелень.

Ещё один популярный миф - в простудный сезон налегать на аскорбиновую кислоту и цитрусовые.

"Как показали исследования, аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования", — пояснила Провоторова.

Также эксперт подчеркнула, что витамины может назначать только врач. При самостоятельном назначении пациент рискует получить неблагоприятную реакцию — гипервитаминоз, поэтому сначала нужно сдать анализы и определить, есть ли дефицит витаминов.