Голикова: Государство теперь будет финансировать лечение СМА у детей

Татьяна Голикова заявила, что теперь государство будет финансировать лечение спинальной мышечной атрофии у детей. Она подчеркнула, что сейчас маленьких пациентов с таким диагнозом становится все больше, а их семьи не могут оплатить дорогостоящее лечение.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила журналистам, что дорогостоящее лечение СМА (спинальной мышечной атрофии) у детей теперь будет финансировать государство. 60 млрд рублей на это в бюджете появятся за счет повышения ставки подоходного налога до 15% на доходы свыше 5 млн рублей.

"Главными внештатными специалистами представлены предложения по финансированию за счет этого источника 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия, (по которой лекарственные) препараты очень дорого стоят, родители не могут позволить себе приобрести. Это заболевание будет включено в перечень заболеваний, которые будут финансироваться за счет этого источника", - цитирует "Интерфакс" Голикову.

Вице-премьер также рассказала, что в перечень включат еще 18 орфанных (редких) заболеваний и 29 заболеваний, представляющих угрозу жизни и здоровью детей. Полный список еще не утвержден. Получить помощь смогут примерно 25 тысяч детей.

Власти создадут специальный фонд, который будет заниматься отбором пациентов. Также будет организован попечительский совет, "в него войдут авторитетные уважаемые люди, занимающиеся благотворительностью оказывающие помощь семьям, медорганизациям".