В Петербурге создадут еще одну комиссию по расследованию отказов медикам в страховых выплатах — при комитете по соцполитике

В Петербурге будет создана еще одна — уже третья по счету комиссия по страховым выплатам медикам, заразившимся коронавирусной инфекцией на работе. Об этом сообщил 27 октября вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Новая комиссия при комитете по социальной политике будет проводить дополнительное расследование по случаям, по которым отказали предыдущие.

На сегодня в Петербурге компенсационные выплаты получили более 7,5 тысяч медиков, пострадавших от коронавирусной инфекции во время исполнения служебных обязанностей. Такие данные привел сегодня вице-губернатор Олег Эргашев. Чтобы получить такие выплаты, медикам надо получить подтверждение, что заражение произошло на работе. Выдают такие подтверждения комиссии, созданные при каждом медучреждении. Спорные ситуации рассматривает другая комиссия, которую возглавляет заместитель председателя комитета по здравоохранению Ольга Гранатович. Однако и это не решает всех конфликтов пострадавших от коронавируса врачей и медсестер. Теперь же решено создать третью комиссию.

- Чтобы совсем решить все проблемы с конфликтами, я дал поручение Александру Николаевичу Ржаненкову (председатель комитета по соцполитике) создать третью комиссию, которая будет при комитет по социальной политике. Постановление уже подписано, - сказал Олег Эргашев.

Эта комиссия займется дополнительным расследованием спорных случаев, получивших отказы в предыдущих инстанциях. По словам вице-губернатора, это «более тонкая настройка», которая призвана уладить проблемы и конфликты с выплатой медработникам компенсаций. Планируется, что комиссия заработает в ближайшие дни.

Напомним, Смольный разработал порядок признания медиков пострадавшими от COVID-19: за заражение на работе медик должен получить 300 тысяч рублей, если из-за перенесенного заболевания он станет инвалидом - 500 тысяч, а в случае смерти от коронавируса семья медика получит 1 миллион рублей. Есть также федеральные страховые выплаты.

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