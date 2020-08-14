Почему роддом № 9 оставил многодетную семью своего умершего от ковида врача без страховых выплат

В Петербурге оставили без выплаты - «губернаторской» и «президентской» - многодетную семью погибшего от ковида анестезиолога-реаниматолога Александра Шаронова. Руководство роддома № 9, в котором работал врач, посчитало, что заражение произошло «вне лечебного учреждения». Почему так произошло, разбирался «Доктор Питер».

45-летний Александр Шаронов, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии роддома № 9 умер 23 июня. В семье трое детей — 12-летний Андрей, 6-летний Максим, 3-летняя Василиса. Есть еще сын Александра от первого брака. Жена Алина Шавловская, медсестра-анестезист в Городском онкодиспансере с зарплатой 45 тысяч рублей, из которой надо вычесть 21 тысячу - ежемесячный платеж по кредиту. Семья четыре года назад взяла ипотеку на покупку квартиры в Славянке Пушкинского района. Кредит платить еще шесть лет.

- Сашу госпитализировали в городскую больницу №40 с 80-процентным поражением легких, - рассказывает Алина Шавловская. – С 16 июня он был на ИВЛ. Плазму переливали несколько раз. Развился сепсис. Мы общались вплоть его перевода на ИВЛ, поначалу на оптимистической ноте. А потом резко все оборвалось. Все случилось очень быстро, внезапно.

Основной причиной смерти Александра Шаронова, как сказано в медицинском заключении, является «новая коронавирусная инфекция COVID-19, очень тяжелое течение».

Алина знает, как и когда заболел ковидом ее муж.

- Саше стало плохо 4 июня, поднялась температура, а когда начался кашель, тогда мы уже насторожились. К тому времени уже заразились две санитарки на отделении, которым руководил мой муж. Он знал, кто был источником заражения: роженица, которая поступила в отделение 19 мая с положительным тестом на коронавирус (у «Доктора Питера» есть данные пациентки). И все об этом знали. Но мазок у Саши брали единственный раз только в самом начале пандемии. Когда пошла цепочка заражений медиков, уже никто у него никаких анализов не брал. 90% времени Александр проводил на работе, раз в неделю выходил на суточные дежурства, а в выходные мы всегда ездили на дачу. Если у меня на работе каждый день выдают все необходимые средства защиты, то за все время Саше в роддоме был выдан всего один костюм и одни очки.

Цепочка заражений

В результате с 25 мая по 12 июня коронавирусом заболели и ушли на больничный 6 сотрудников роддома. Санитарка отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ) Татьяна Костенко, акушерка Людмила Калашникова, неонатолог Дарья Кистерева, санитарка ОАРИТ Оксана Щирук, акушерка Татьяна Егорова. Александр Шаронов больничный лист оформлять не стал, так как уже взял с 3 по 8 июня краткосрочный отпуск, хотел достроить баню на даче.

- Самый пик болезни я пережила дома с мыслью, что если так плохо с 25-процентным поражением на КТ, что же испытывают люди с большим поражением, - рассказывает неонатолог Дарья Кистерева. - Мы обсуждали с заболевшими коллегами, что у нас была роженица с коронавирусом, но когда я вышла на работу, ни на каких конференциях об этом не говорилось. Обидно, что отрицается сам факт пребывания заболевших людей в роддоме.

- То, что я заразилась на работе для меня очевидно. Помню, как переводила эту роженицу с ковидом с отделения на отделение, - рассказывает санитарка Татьяна Костенко. – Когда заболела, была высокая температура, судороги. Участковый врач предложила мне поехать в больницу, но я отказалась, у меня дома животные, которых не с кем оставить. Потом я сделала платно КТ, она показала двустороннюю пневмонию с 40% поражения легких. Сразу завели эпидномер. Лечилась я дома. Две недели пила антибиотики. При выписке в поликлинике мне дали справку, и сказали, что с ней я могу обратиться за выплатой. Я передала ее старшей медсестре, та куда-то сходила, и принесла ее обратно: «Хочешь, иди сама выясняй в страховой компании». Я никуда не лезу, пока есть силы, работаю.

По словам сотрудников роддома, некоторые из них перенесли ковид в легкой форме с потерей обоняния. Никто из них на больничный не уходил. Сами пациентки роддома рассказывали в соцсетях, что в пятиместных палатах находились женщины и с подтвержденным ковидом, и без него. Одна из пациенток, у которой подтвердился COVID-19 уже после родов, так описывает свою ситуацию: «Когда анализ пришел, мне об этом не сообщили. Только спустя несколько дней я узнала, что у меня ковид. Медсестра, которой стало нас жалко, сфотографировала и показала мне мой анализ. Непонятно, почему мне сразу ничего не сказали. Почему ко мне в палату подселили девочек? Почему я спокойно передвигалась по отделению, сдавала анализы, носила на обследования ребенка?»

При этом роддом № 9 все это время считался «чистым» от ковида. Главврач Вячеслав Болотских рассказывал в СМИ, что учреждение не закрывалось в пандемию, «все постановления городского правительства, комитета по здравоохранению и главного санврача выполняются безукоснительно», «персонал проверяется, медики ходят в масках».

Расследование главного врача

В телефонном разговоре с «Доктором Питером» 23 июня Вячеслав Болотских убедительно говорил о том, что за все время эпидемии в роддоме не было ни одного случая заражения коронавирусом. Руководство, не признав, что врач Шаронов заболел ковидом на рабочем месте, а в «отпуске на даче», видимо, намерено придерживаться этой логики дальше.

Напомним, решение о выплате принимается на основании Акта о признании (непризнании) медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим COVID-19. Специальная комиссия, созданная внутри медучреждения, оценивает, действительно ли медработник заболел или умер вследствие служебной деятельности. Еще в самом начале эпидемии многие главврачи петербургских больниц признавались «Доктору Питеру», что не будут вычислять пресловутый «процент вины» заразившегося медработника — в пандемию, когда все стационары города стали «красной зоной», даже условно-чистые, очевидно всем, почему и где заболел медик. Чуть позже Минздрав даже призвал все сомнения при назначении страховых выплат медработникам трактовать в их пользу.

После гибели Александра Шаронова в роддоме №9 тоже была создана комиссия (документ есть в распоряжении «Доктора Питера»). В ее состав вошли: «главный врач, профессор В.М. Болотских, замглавного врача по клинико-экспертной работе К.В. Ярославский, представитель профсоюза Т.А. Усачева, специалист по охране труда С.Е. Катаев, врач-эпидемиолог Т.В. Осьмирко, старшая медицинская сестра Э.Ж. Казарян».

«Данных о возникновении заболевания COVID-19 Шаронова А.В. в СПб ГБУЗ «Родильный дом №9» нет, - сказано в заключении. - Комиссией установлено, что настоящее заболевание медицинского работника возникло при нахождении вне лечебного учреждения». И вывод - «Комиссия не признает Шаронова Александра Владимировича, 05.01.1975 г.р. пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19».

Алина Шавловская обратилась в роддом 6 июля за актом. Но ответа не последовало. Тогда Алина уже сама приехала 23 июля в медучреждение.

- Мне было сказано, что акт еще не готов, мол, ведется расследование Управлением Роспотребнадзора и Фондом социального страхования, еще ждут какие-то документы из 40-й больницы, хотя я все документы предоставила. 27 июля мне позвонили и сказали, что акт готов. Он был датирован 10 июля, хотя еще 23-го числа меня уверяли, что его нет! Тот акт, который я в итоге получила, мало похож на расследование. И честно говоря, я мало верю в справедливый исход этого дела. Но я чувствую сегодня большую поддержку от рядовых сотрудников роддома. Люди не боятся говорить. Мой муж тоже никогда не боялся говорить правду и отстаивать свое мнение.

Алина Шаровская уже написала обращения к Роспотребнадзор, комитет по здравоохранению и губернатору Александру Беглову с просьбой провести свое расследование.

«Доктор Питер» снова обратился к главному врачу роддома № 9 Вячеславу Болотских, сославшись на занятость, он обещал дать комментарий позже.

P.S. Как стало известно «Доктору Питеру», официально также было отказано в выплате родственникам умершего 24 апреля от коронавируса врача Сергея Белошицкого, анестезиолога-реаниматолога Александровской больницы. Он был первым в Петербурге врачом, погибшим от COVID-19. Тогда губернатор Александр Беглов лично звонил родственникам погибших медиков, выражал соблезнование и обещал поддержку. На сайте Смольного была размещена информация, что семья Белошицкого получит все положенные выплаты. Но никому ничего не заплатили. У Сергея Белошицкого нет жены и детей, родители давно умерли. Его семьей были две сестры и брат. С формальной точки зрения на выплаты они рассчитывать не могут. При этом после гибели Сергея Белошицкого еще в течение трех месяцев родным звонили из «Райффайзенбанка» с требованием погасить его ипотечный кредит.

Ирина Фигурина

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