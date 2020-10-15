Первый день в "красной зоне": Волонтеры начали помогать медикам в "Ленэкспо"

Сегодня волонтеры начали работать в "красной зоне" ковидного "Ленэкспо". В обязанности ребят входит не только помогать медперсоналу, но и организовывать досуг пациентов, особое внимание уделяя пожилым. В тексте - фотографии тех, кто безвозмездно помогает пациентам. Посмотрите, какие они юные и смелые.

«Мы пришли сюда помочь пациентам, которые поступают в госпиталь. Хотел бы сказать гражданам, чтобы они берегли себя, сидели дома, по возможности, конечно, и носили маски и перчатки в общественных местах», - говорит волонтер Афаунов Азамат.

Всего в «Ленэкспо» работают 45 добровольцев. Волонтеров разделили на 2 смены – по 5 человек в каждую. Длительность одной смены - 6 часов.

«Здесь люди, которые нуждаются в помощи. Кроме медицинской, им нужна психологическая поддержка. Мы можем побеседовать с пациентами, оказываем помощь в профилактике пролежней, выполняем дыхательную гимнастику, помогаем санитарам в развозке еды. Мне очень понравился новый корпус, здесь появились удобные для пациентов и персонала душевые, санузлы. Здесь собрались очень профессиональные медики, с которыми будем работать плечом к плечу», - делится впечатлениями о первом дне работы волонтер Кузнецова Ирина.

В задачи волонтеров входит оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказание психологической помощи и поддержки пожилым людям, организация их досуга.

«В основном это ребята, обучающиеся на старших курсах средних и высших медицинских учебных заведений. Для будущих медиков это будет полезный опыт», – отметил заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн Константин Семенцов.

Волонтеры приступили к работе в "красной зоне" "Ленэкспо" сегодня. Добровольцы прослушали инструктаж по работе с пожилыми людьми и ознакомились с техникой безопасности. При входе в стационар волонтерам каждый день будут измерять температуру, а раз в неделю они будут сдавать тест на ковид. Их обеспечили необходимыми средствами защиты: масками, перчатками и защитными костюмами.

Три дня назад «Ленэкспо» открыли для приема петербуржцев с коронавирусом. Комитет по здравоохранению показал, как будут лечить горожан в выставочном комплексе.

© Доктор Питер