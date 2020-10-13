18+ / fontanka.ru

Минздрав разрешил испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на пожилых

18:35, 13.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Министерство здравоохранения разрешил клиническое исследование вакцины «Спутник V» от Центра Гамалеи на добровольцах старше 60-ти. В нем примут участие 110 человек.

Минздрав выдал разрешение на проведение клинического исследования вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи на добровольцах старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Исследование, в котором примут участие 110 человек, пройдут на базе  Центральной клинической больницы Управделами президента.

«Цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции Covid-19», - говорится в сообщении министерства.

Ранее директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал, что тестирование вакцины среди детей может начаться не раньше 2021 года.

Напомним, Минздрав зарегистрировал эту вакцину в августе. Сейчас проводят пострегистрационные исследования. Схема вакцинирования предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в две недели. По информации «Доктора Питера», завтра в Петербург прибывает вторая партия антиковидной вакцины в количестве 400 доз, которой будут прививать медработников.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Фармакология

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×