Минздрав разрешил испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на пожилых

Минздрав разрешил испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на пожилых18:35, 13.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Министерство здравоохранения разрешил клиническое исследование вакцины «Спутник V» от Центра Гамалеи на добровольцах старше 60-ти. В нем примут участие 110 человек.
Минздрав выдал разрешение на проведение клинического исследования вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи на добровольцах старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Исследование, в котором примут участие 110 человек, пройдут на базе Центральной клинической больницы Управделами президента.
«Цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции Covid-19», - говорится в сообщении министерства.
Ранее директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал, что тестирование вакцины среди детей может начаться не раньше 2021 года.
Напомним, Минздрав зарегистрировал эту вакцину в августе. Сейчас проводят пострегистрационные исследования. Схема вакцинирования предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в две недели. По информации «Доктора Питера», завтра в Петербург прибывает вторая партия антиковидной вакцины в количестве 400 доз, которой будут прививать медработников.
© Доктор Питер
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