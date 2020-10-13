В больнице на Крестовском дезинфицируют онкоотделение. Плановых пациентов просят подождать с госпитализацией

В больнице на Крестовском дезинфицируют онкоотделение. Плановых пациентов просят подождать с госпитализацией15:20, 13.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
На онкологическом отделении Городской больницы №9 на Крестовском острове приостановили плановую госпитализацию. Об этом «Доктору Питеру» сообщили пациенты, которых развернули на входе. В стационаре объяснили, что на отделении проводят дезинфекцию — у двух сотрудников выявили коронавирус. Уже в четверг прием пациентов планируют возобновить.
Петербуржец Сергей рассказал «Доктору Питеру», что должен был сегодня госпитализироваться в Городскую больницу №9. Однако утром охрана его не пустила: госпитализация закрыта.
В 9-й больнице, которая специализируется на колопроктологии и лечении онкологических заболеваниях толстой кишки, «Доктору Питеру» пояснили, что прием плановых пациентов на онкологическое отделение был приостановлен еще вчера. Это связано с выявлением коронавируса у двух сотрудников. Все остальные службы и отделения, в том числе оперблоки, работают в обычном режиме.
По словам начмеда Городской больницы №9 Артема Седнева, сегодня и завтра на 28-коечном онкологическом отделении проводят дезинфекцию, у контактных медработников были взяты мазки на коронавирус. Небольшая часть пациентов, которые уже проходят лечение, остаются на отделении. Новых же пока не берут. Частично возобновить госпитализацию планируют в четверг, 15 октября, а в полную силу отделение должно заработать в понедельник, 19 октября. По словам Артема Седнева, тем, кто не смог в назначенный день попасть на лечение, не придется пересдавать собранные анализы. Исключение — тест на коронавирус, который действителен 7 дней со дня взятия мазка.
Напомним, в сентябре на неделю была закрыта госпитализация в Мариинской больнице - в ней обнаружили 169 заносов коронавируса.
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