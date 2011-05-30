Улыбайтесь чаще: в Роскачестве рассказали, как правильно отбеливать зубы дома и не навредить им

Каждый год в первую пятницу октября празднуют Всемирный день улыбки. В Роскачестве рассказали, какие средства можно использовать, чтобы сделать ее белоснежной, что такое домашнее отбеливание и в каких случаях оно противопоказано.

В 1963 году художник из Соединенных штатов Америки Харви Болл создал известный во всем мире желтый улыбающийся смайлик. Именно к его появлению и приурочили Всемирный день улыбки. Широко улыбаться хорошо тем, у кого здоровые и светлые зубы. Так что сегодня продажа средств для их отбеливания становится прибыльным бизнесном, маркетологи обещают белоснежную голливудскую улыбку после первого применения. В Роскачестве рассказали, как правильно отбеливать зубы в домашних условиях и не навредить зубной эмали.

Перед процедурой любого отбеливания зубов необходима не только консультация стоматолога, но и чистка, иначе процедура пойдет во вред. Об этом рассказал Андрей Акулович, профессор кафедры ортопедической стоматологии РУДН, врач-стоматолог-терапевт высшей квалификационной категории.

"Перед процедурой необходимо провести профессиональную чистку. Отбеливание должно происходить на полностью очищенную эмаль, а не на зубной налет или камни. Также нужно провести диагностику ротовой полости. Специалист должен определить, нет ли в зубах трещин и кариеса, нет ли дефектов эмали. Возможно, будут еще какие-то противопоказания. Если вы будете проводить отбеливание без этих предварительных процедур, возможно, что вы получите только болевые эффекты и будете разочарованы. А в дальнейшем отбеливание будет вызывать отторжение, хотя при правильной подготовке этого можно было бы избежать".

Также необходимо помнить, что полоски и капы с отбеливающим гелем могут нанести серьезный вред эмали.

"Безрецептурная продажа средств для отбеливания в России весьма ограничена, готовых наборов для отбеливания в легальных сетях продаж почти нет, и их и не завозят. Поэтому как вариант остаются только полоски и капы с отбеливающим гелем. Полоски вполне безобидны, они имеют только один недостаток: бесконтрольное их применение может негативно сказаться на состоянии эмали. Люди ими слишком увлекаются, применяют слишком часто, а это может вызвать повышенную чувствительность. То же самое касается и отбеливающих паст: между периодами их использования обязательно должны быть интервалы – один месяц пользуемся, два отдыхаем", - рассказал Андрей Акулович, профессор кафедры ортопедической стоматологии РУДН, врач-стоматолог-терапевт высшей квалификационной категории.

Важно помнить, что не все гели для отбеливания одинаково хороши. На рынке наборов для домашнего отбеливания можно встретить ситуацию, когда гель содержит столь незначительное количество активного вещества, что оно никак не повлияет на цвет зубов. Некоторые производители используют в своих средствах только 0,1% пероксида водорода.

"Самостоятельный видимый результат тоже достижим, но со значительными усилиями. Существует множество цветовых линеек, но чаще всего используют VITA. Даже от профессионального отбеливания не стоит ждать чуда: после максимально возможного количества процедур ваши зубы посветлеют, но вы никогда не получите цвет фаянса унитаза. Есть предел. Обычно лучший результат цвета — это B1 или BL1 (М3) по расцветке VITA. Не стоит верить рекламе на различных средствах, что ваши зубы посветлеют на 10-12 оттенков", - объясняет блогер и стоматолог Сергей Артамонов.

И последняя, важная деталь про домашнее отбеливание: эффект белоснежнежных зубов не сохранится навсегда. Только консультация со специалистом поможет спрогнозировать результат именно для вашего типа эмали. Кроме того, эффект от отбеливания может быстро пройти, если человек не будет следить за гигиеной. Как объясняет стоматолог Сергей Артемов, лучшего результата могут добиться те, кто никогда прежде зубы не отбеливал. Чем чаще вы отбеливаете, тем скромнее результат. Но и здесь все индивидуально. Существует очень много аспектов, которые могут повлиять на исход. И все-таки можно добиться хорошего эффекта: при идеальной гигиене рта эффект после отбеливания может сохраниться вплоть до 6 лет.

Из-за средств «домашнего отбеливания», приобретенных без консультации с врачом, в Петербурге участились случаи попадания на прием к стоматологу пациентов с химическими ожогами слизистой. Это выяснил «Доктор Питер» в ходе опроса петербургских врачей-гигиенистов. Причина — недобросовестная реклама в интернете, в том числе в социальных сетях, средств, не прошедших сертификацию Росздравнадзора.

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