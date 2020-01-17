Петербургская клиника заплатит более миллиона рублей за испорченную грудь и повторное использование имплантатов

Клиника MedSwiss выплатит пациентке около 1, 2 млн рублей. Женщине провели операцию по увеличению груди, но вскоре один из протезов развернулся и сместился, что потребовало коррекции. Вместо установки новых имплантатов врач повторно установил пациентке использованные, а также нарушил тактику хирургического вмешательства.

Петербурженка обратилась в клинику MedSwiss (ООО "Медилюкс-ТМ") к пластическому хирургу - она хотела увеличить грудь. Операцию выполнили, но вскоре один из имплантатов развернулся и сместился. Во время второй, корректирующей операции, врач повторно установил пациентке ранее использованные протезы, а также нарушил тактику хирургического вмешательства, сообщает на своей странице в Facebook адвокатское бюро ONEGINgroup.

Это вызвало деформацию имплантата. В результате у пациентки появился косметический дефект в виде деформации мягких тканей молочной железы. Кроме того, при рассмотрении дела обнаружили явные противоречия между копиями медицинских документов, которые выдали женщине до суда и подлинником медицинской карты, предоставленной суду.

Также специалисты установили, что в клинике использовали незарегистрированный на момент проведения операции имплантат в отсутствие данных о его сответствии требованиям ГОСТ.

Приморский районный суд постановил: клиника должна выплатить около 1,2 миллиона рублей, куда вошли стоимость некачественной операции, расходы на устранение недостатков, штраф в размере 350 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей. В результате клиника выплатит сумму в семь раз большую, чем стоимость выполненных операций.

© Доктор Питер