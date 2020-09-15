Эксперты ВШУЗ прогнозируют плюс 100 тысяч смертей в России до конца года из-за эпидемии коронавируса

За семь месяцев этого года в России умерли почти на 58 тысяч человек (или на 5,4%) больше по сравнению с с тем же периодом прошлого года. Из них 36 тысяч смертей (67% от числа дополнительно умерших) были связаны с коронавирусом. В других странах смертность оказалась выше. Эксперты Высшей школы организации и управления здравоохранением Гюзель Улумбекова и Аргишти Гиноян выяснили, с чем это связано.

Если рост смертности в России продолжится такими же темпами, то по итогам 2020 года дополнительное число смертей в РФ составит более 100 тысяч. Это значит, что общий коэффициент смертности, который стагнировал три последних года на уровне 12,4 случаев на 1 тыс населения, вырастет до 13. Исследователи сообщают, что и сейчас в РФ этот показатель выше, чем в «новых» странах ЕС (Венгрия, Польша, Чехия и других странах Восточной Европы) на 15%, и почти на 30% выше, чем в «старых» странах ЕС. Увеличение смертности неминуемо приведет к снижению ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), которая сегодня у нас и так невысока. По итогам 2019 года она составила 73,3 года, что на 4,4 года ниже, чем в «новых» странах ЕС, и на 9 лет ниже, чем в «старых» странах ЕС.

За 7 месяцев 2020 года больше всего смертность от всех причин по сравнению с прошлогодними показателями выросла в Великобритании – почти на 19%, в США – на 12%, в Италии – на 10%.

В расчете на 1 миллион населения самое высокое абсолютное число умерших от коронавируса зафиксировано в Великобритании - 842 случая, затем следует Италия – 565, США - 465 и Россия – 94 случая. Невысокие показатели смертности в нашей стране аналитики связывают с оперативной реакцией властей: в России быстро закрыли границы и ввели ограничения. Кроме того, у медиков и правительства было время, чтобы подготовится к эпидемии, поскольку пик коронавируса пришел в нашу страну почти на 1,5 месяца позже.

На более высокие показатели смертности в других странах также могла оказать влияние большая, по сравнению с Россией, доля пожилых. В России доля жителей старше 65 лет составляет 15%, в Великобритании – 19%, в Италии – 23%, в США – 16%. В США дополнительным отягощающим фактором, приведшим к росту смертности, стал высокий уровень распространённости избыточного веса и ожирения среди населения. Кроме того, в США проживает около 40 миллионов афроамериканцев. Сейчас стали появляться исследования, которые показывают, что у них более тяжелое течение коронавируса может быть связано с генетической предрасположенностью. Она заключается в более высокой экспрессии гена, отвечающего за синтез белка, который помогает коронавирусу прикрепляться и проникать в клетки эпителия дыхательных путей.

Причинами так называемых дополнительных смертей, не связанными с заболеваниями, вызванными коронавирусом, могли стать снижение доступности плановой медицинской помощи, почти 4-месячная социальная изоляция, а также падение уровня доходов населения. По данным ученых, во втором квартале 2020 года в России реальный ВВП снизился на 8%, в Великобритании – на 21,7%, в США – на 9,5%.

Рост смертности в России объясняется не только коронавирусом, но и недостаточным государственным финансированием здравоохранения. В расчете на душу населения в сопоставимых ценах (в долларах по паритету покупательной способности) в 2019 году госрасходы на здравоохранение в РФ в 1,8 раза ниже, чем в «новых» странах ЕС, и в 3,8 раза ниже, чем в «старых» странах ЕС. И при этом большая доля денег вынужденно была направлена на оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, так что на другие виды помощи их осталось меньше. Для наверстывания объемов бесплатной медицинской помощи населению хотя бы на уровне 2019 года необходимо увеличить государственное финансирование здравоохранения, считают экономисты Высшей школы организации и управления здравоохранением.

© Доктор Питер