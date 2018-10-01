Врачей могут включить в экипаж пассажирских самолетов

На внутренних пассажирских рейсах длительностью более 3 часов должны дежурить медики, считает руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующее письмо он направил министру транспорта Евгению Дитриху.

Бортпроводники не всегда могут оказать оперативную и грамотную медицинскую помощь в случае, если пассажир почувствует недомогание, считает руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. По его мнению, в экипаж должны входить и медики.

Курдесов предложил рассмотреть возможность обязать компании, освуществляющие пассажирские авиаперевозки по России, включить в состав экипажа медика, который сможет быстро оказать помощь, принять решение о необходимости экстренной посадки и госпитализации, пишет RT. Речь идет о рейсах длительностью более трех часов.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 15 августа снова разрешили полеты в Швейцарию.