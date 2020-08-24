Пластический хирург рассказал о «профессиональной болезни» блогеров

Постоянное использование телефона отражается на внешности, говорит пластический хирург Амжад Аль-Юсеф. По его словам, поза, в которой большинство используют смартфон, приводит к появлению второго подбородка на несколько десятилетий раньше, чем обычно.

У людей, которые много времени проводят в соцсетях или просто часто пользуются смартфоном, появляются специфические изменения во внешности. Все дело в позе, которую они принимают: самое комфортное положение для использования смартфона – это держать его на уровне груди или на уровне живота и опустить голову к нему. По словам пластического хирурга Амжад Аль-Юсеф, постоянно опущенная голова приводит к появлению второго подбородка на несколько десятилетий раньше, чем обычно.

«Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работе в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы, так называется мышца, которая идет от подбородка до ключицы. Постоянно опущенная голова влияет на ее состояние. От такой позы она становиться глубинной. С этой проблемой начали приходить пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет. Они постоянно сидят в телефоне и смотрят вниз, за счет чего второй подбородок образуется очень рано», - цитирует врача радио Sputnik.

Своим пациентам с такой проблемой он рекомендует избавиться от жировой ткани на шее, а также использовать гимнастику для повышения тонуса мышц в этой зоне.