«Сервис и комфорт» обещают многодетным беременным в петербургском роддоме

В сентябре Роддом № 10 запустит медико-социальный проект для помощи многодетным беременным петербурженкам. Для них выделят отдельное время для приема в женской консультации, обследования будут проходить за один прием и максимально быстро, а при необходимости врачи приедут на дом. Все это бесплатно - в рамках ОМС.

У многодетных мам, да еще и беременных, практически не бывает лишнего времени. А походы по врачам и сдача анализов могут занять практически весь день. Помочь таким женщинам решили в Роддоме № 10 - там запускают проект «Многодетная беременная». Он начнется в сентябре 2020 года.

В рамках проекта в медучреждении организуют специальную игровую комнату, где дети смогут подождать маму. Для пациенток выделят отдельное время на прием в женской консультации и постраются провести все обследования максимально быстро. Кроме того, врачи будут выезжать на дом, а перед родами женщин осмотрит профессор. Также им обещают «комфорт и сервис» в родах.

Все услуги будут предоставляться пациенткам с полисом ОМС бесплатно.

© Доктор Питер